2901 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2901 طن، منها 1888 طن خضار، و855 طن فواكه، و158طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و45، والبطاطا بين 35 و60، والبندورة بين 15و40، والجزر بين 70و100، والخيار بين 15و35، والزهرة بين 25 و45، والليمون بين 40 و70، والموز البلدي بين 60 و 80 قرشا.

--(بترا)

رح/ن ح/رق

25/09/2023 17:04:11