Tuesday, 26 September 2023 09:06 GMT

2901 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

9/25/2023 11:32:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين، 2901 طن، منها 1888 طن خضار، و855 طن فواكه، و158طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و45، والبطاطا بين 35 و60، والبندورة بين 15و40، والجزر بين 70و100، والخيار بين 15و35، والزهرة بين 25 و45، والليمون بين 40 و70، والموز البلدي بين 60 و 80 قرشا.
--(بترا)
رح/ن ح/رق
25/09/2023 17:04:11

MENAFN25092023000117011021ID1107140206

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث