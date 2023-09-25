مذكرة تعاون بين جامعة الحسين بن طلال والألمانية للتعاون الدولي

MENAFN - Jordan News Agency)

معان 25 أيلول (بترا)- وقعت جامعة الحسين بن طلال مع برنامج "تربل ون" التابع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) اليوم الاثنين، مذكرة تعاون بهدف توفير فرص عمل لحاملي درجة بكالوريوس في تخصص التمريض للعمل في ألمانيا.

ووقع المذكرة رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة، ومستشار برنامج "تربل ون"، ريم حوسة، بحضور عميد كلية التمريض الدكتور حنان صالح، ومدير مكتب العلاقات الدولية الدكتور أحمد صلاح.

وأكد الخرابشة حرص الجامعة على توطيد التعاون مع الوكالة من خلال تنفيذ مشاريع علمية وبحثية تنعكس إيجابًا على سير العملية التعليمية بشقيها النظري والعملي في مختلف التخصصات.

وأشار إلى أن الجامعة تعمل على توفير فرص للخريجين للاستفادة من الدخول الى سوق العمل الألماني كممرضين ومساعدين، والحصول على مسمى ممرضين معتمدين بعد حصولهم على الاعتماد الألماني.

من جهتها، استعرضت حوسة نشأة الوكالة كمقدم خدمة في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة، مؤكدة حرص الوكالة على تعزيز تعاونها مع الجامعة.

وتحدثت عن أهداف مشروع "تربل ون" ومميزاته والفائدة المتبادلة له والإجراءات المتبعة ومراحل التوظيف انطلاقا من التدريب في الأردن ثم السفر والالتحاق للعمل في ألمانيا.

--(بترا)

دط/م ف/رق

25/09/2023 16:58:29