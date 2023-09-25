مذكرة تعاون بين جامعة الحسين بن طلال والألمانية للتعاون الدولي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
معان 25 أيلول (بترا)- وقعت جامعة الحسين بن طلال مع برنامج "تربل ون" التابع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) اليوم الاثنين، مذكرة تعاون بهدف توفير فرص عمل لحاملي درجة بكالوريوس في تخصص التمريض للعمل في ألمانيا.
ووقع المذكرة رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة، ومستشار برنامج "تربل ون"، ريم حوسة، بحضور عميد كلية التمريض الدكتور حنان صالح، ومدير مكتب العلاقات الدولية الدكتور أحمد صلاح.
وأكد الخرابشة حرص الجامعة على توطيد التعاون مع الوكالة من خلال تنفيذ مشاريع علمية وبحثية تنعكس إيجابًا على سير العملية التعليمية بشقيها النظري والعملي في مختلف التخصصات.
وأشار إلى أن الجامعة تعمل على توفير فرص للخريجين للاستفادة من الدخول الى سوق العمل الألماني كممرضين ومساعدين، والحصول على مسمى ممرضين معتمدين بعد حصولهم على الاعتماد الألماني.
من جهتها، استعرضت حوسة نشأة الوكالة كمقدم خدمة في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة، مؤكدة حرص الوكالة على تعزيز تعاونها مع الجامعة.
وتحدثت عن أهداف مشروع "تربل ون" ومميزاته والفائدة المتبادلة له والإجراءات المتبعة ومراحل التوظيف انطلاقا من التدريب في الأردن ثم السفر والالتحاق للعمل في ألمانيا.
--(بترا)
دط/م ف/رق
25/09/2023 16:58:29
MENAFN25092023000117011021ID1107140205
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