بحث استعدادات ربط الجامعة الهاشمية بحافلات التردد السريع

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الزرقاء 25 أيلول (بترا) عمر ضمرة- بحث رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، اليوم الاثنين، مع مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم وريكات، استعدادات ربط الجامعة مع خط حافلات التردد السريع الذي يربط العاصمة عمان بالزرقاء.

وأكد وريكات، خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد مشاعلة، وعميد شؤون الطلبة الدكتور صادق الشديفات، ومديرة هيئة النقل في الزرقاء لبنى عبدالهادي ، استمرارية المكرمة الملكية بدعم أجور نقل طلبة الجامعات، وأبرزها الجامعة الهاشمية بواقع 50 بالمئة على مختلف الخطوط، مشيراً إلى أن طلبة الجامعة يحظون بنسبة الدعم الأكبر بين طلبة الجامعات الأردنية المدعومة.

وأضاف أن دعم أجور نقل الطلبة، يأتي للتخفيف على الطلبة وذويهم وتخفيف العبء المالي المترتب عليهم، مشيراً إلى سعي الهيئة لتعميم خدمة التحصيل (الدفع) الإلكتروني لأجور النقل للمركبات العاملة على خطوط الجامعات على مراحل، لضمان مواكبة التطبيقات الذكية في عملية الدفع وتيسيرها على الطلبة والشركات الناقلة.

وأكد ضرورة متابعة الشركات الناقلة للالتزام بإجراءات السلامة العامة والصيانة الدورية وتوفير التكييف وغيرها من الخدمات الضرورية خدمة للطلبة.

من جانبه، أشاد الزبون بتعاون الهيئة في نقل طلبة الجامعة، والاستمرار في المحافظة على الجودة والنوعية في تقديم هذه الخدمة.

وأكد أن الجامعة والهيئة، يشكلان فريق عمل واحد لمصلحة الطلبة، والمحافظة على سلامتهم وراحتهم وتوفير خدمة نقل مناسبة لهم.

بدوره، نوه مشاعلة إلى أهمية الاستمرار في تحسين خدمة المواصلات لطلبة الجامعة وتطويرها للوصول إلى خدمة مناسبة تحقق رضا الطلبة وتضمن سلامتهم وراحتهم وتحافظ على أوقاتهم.

وأشار شديفات إلى أن الجامعة ستقوم بتوفير إحصائية بأعداد الطلبة وأماكن انطلاقهم لتتمكن الشركات الناقلة من توفير العدد الكافي من الحافلات ووضع برامج للترددات تتناسب وأوقاتهم.

من جهتها، أكدت عبد الهادي أن هناك تعاوناً كبيراً بين الهيئة والجامعة، انعكس على التحسن المستمر في الخدمة، ومتابعة كافة الملاحظات الواردة ومعالجتها أولاً بأول.

--(بترا)

ع ض/ ف م

25/09/2023 16:48:26