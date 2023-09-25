وزيرة الثقافة: سيبقى الأردن وفيا لأمانة الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 25 أيلول (بترا)- أكدت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، أن الأردن سيبقى على الدوام، سندا لقضايا أمته، وفيا لأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في بيت المقدس وتاريخه وتراثه المعماري، التي يحملها سليل الدوحة الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة، على رأس وفد رسمي بأعمال المؤتمر الثاني عشر لوزراء الثقافة بدول العالم الإسلامي الذي افتتح اليوم الاثنين في الدوحة، برعاية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وقالت النجار، إن الأردن طالما كان مبادرا لبلورة رؤية شمولية لحماية التراث الثقافي العربي والإسلامي، وبث قيم التسامح والوسطية والتوازن والتشاركية من خلال رسالة عمّان التي تشكل مرتكزا لمنظومة قيمية إنسانية جامعة، وكذلك مبادرة "كلمة سواء" التي تدعو للسلام والعيش المشترك.

وأكدت أن الأردن الذي واجه الكثير من التحديات بشجاعة وصبر ونبل ووعي ومسؤولية، سيبقي مخلصا لينبوع قيمه وثقافته العربية الإسلامية بانتمائه الأصيل، ومخلصا لقضايا أمته.

وشددت وزيرة الثقافة، خلال كلمة رئيسة خلال حفل افتتاح المؤتمر، على رؤية الأردن المتصلة بالإبداع والابتكار والابتعاد عن "الماضوية" بالمعنى الشكلي، وتقديم الإسلام برؤيته السمحة كدين نور وعطاء ومحبة، وتنوع، وتعدد، مؤكدة أهمية حماية التراث "اللامادي" المتصل بعناصر التراث الإسلامي العربي في الأردن، وحماية كل ما يتصل بهذه العناصر.

وأكدت أن الثقافة تمثل الرابط الخفي بين كل الأبعاد الإنتاجية، وتوازن بين المنتج المادي والروحي، وتصوغ قيمنا وتعيد إحياء معارفنا بما يتحقق في تجديد شرط إنتاجنا الثقافي.

وقالت، إن التجديد الثقافي يمثل مشروعا حضاريا رائدا يحتاج في صياغته إلى المراجعة النقدية والحوارات المعمقة والانحياز للعقل والعقلانية، موضحة أن أهم قضايا التجديد الثقافي تتمثل بالإيمان التام بثوابت الأمة وقيمها وتراثها ومنتجها المعرفي، والتركيز على القيم الأخلاقية، ومواجهة التيارات الفكرية المتطرفة، وبلورة مشروع إسلامي ثقافي حضاري إنساني متكامل يكون قادراً على الحفاظ على هوية الأمة، ويستفيد من وسائل العولمة و تقنيات الحداثة.

وشهدت الجلسات الافتتاحية للمؤتمر الذي افتتح في الدوحة اليوم الاثنين تحت شعار "نحو تجديد العمل الثقافي في العالم الإسلامي" انتخاب الأردن عضوا في لجنة تراث العالم الإسلامي بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وهي الجهة التي تقوم على تنظيم أعمال المؤتمر.

وتخلل المؤتمر في يومه الأول، ندوة بعنوان " تأثير الحضارة الإسلامية على الإنسانية"، شاركت فيها النجار، فيما أقيمت على هامشه مجموعة معارض وفعاليات مصاحبة، منها معرض صورة، وآخر رسم يرتبط بدولة قطر والثقافة الإسلامية، وجناح الايسيسكو.

ويحضر المؤتمر وزراء الشؤون الثقافية في عدد كبير من الدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المجالات الثقافية والتراثية، لمناقشة تجديد العمل الثقافي المشترك، وسبل تعزيز وتطوير التعاون بين دول العالم الإسلامي.

--(بترا)

م ف/ ن ح/اح

25/09/2023 16:48:05