قمة الأمن السيبراني تناقش سياسات السلامة الرقمية عبر الحدود

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- ناقشت قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني 2023 قضايا تتعلق بالسياسات والاستراتيجيات السيبرانية والقضايا الدولية المتعلقة بالمخاطر والتهديدات السيبرانية التي تواجهها الدول والمجتمعات، وآليات التعاون لمواجهتها ومكافحة انتشارها، والاطلاع على تجارب الدول وما حققته من تقدم في مجال الأمن السيبراني والسلامة الرقمية.

ونظم القمة التي بدأت اليوم الاثنين في عمان وحضرها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المركز الوطني للأمن السيبراني بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج".

وناقشت الجلسة الاولى للمؤتمر الذي يستمر يوما واحدا "التعاون السيبراني عبر الحدود لحماية الدول"، شارك بها رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني الأردني المهندس بسام المحارمة، ونائب الرئيس المصري لشؤون الأمن السيبراني الدكتور أحمد عبد الحافظ، ورئيس الأمن السيبراني في الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد الكويتي، ومدير عام المركز الوطني للسلامة المعلوماتية في سلطنة عُمان المهندس بدر الصالحي.

وشارك في الجلسة الثانية التي حملت عنوان "نظرة خاطفة على تكنولوجيا المستقبل"، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، والمدير العام لدائرة عجمان الرقمية الدكتورة عهود شهيل، وادارها الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" المهندس نضال البيطار.

وتحدث الهناندة عن دور الوزارة واستعدادها لادماج تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي مع الأمن السيبراني، وقال، ان "الوزارة مسؤولة عن ملف التحول الرقمي في جميع القطاعات".

وأضاف، إن اهمية الفضاء السيبراني اتضحت بشكل متزايد خاصة في الوظائف المستقبلية التي تحول أغلبها الى رقمية، في وقت يشهد العالم تحولا رقميا كبيرا، مشيرا الى أن الفضاء السيبراني فرض نفسه بقوة، ولهذا تعمل الوزارة من خلال استراتيجية تشمل العديد من المحاور لتنظيم عمل القنوات الرقمية وتقديم الخدمات الرقمية للمواطن عن طريق مجموعة من المشاريع.

ولفت الى ان الأمن السيبراني هو من أكثر القطاعات نموا في العالم، حيث يشكل اقتصاد الأمن السيبراني سابع اقتصاد في العالم، لكن وفي الوقت ذاته شهد هذا القطاع تطورا سريعا للجريمة الإلكترونية.

وبين ان الأردن من الدول السباقة في هذا المجال، حيث أنشأ المجلس والمركز الوطني للأمن السيبراني، في حين تحمل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسؤولية هذا الملف لحماية البنية التحتية في الأمن السيبراني.

واضاف، ان هناك تسارعا كبيرا في الانتقال للعالم الرقمي في مختلف القطاعات وهذا يضع علينا مسؤولية كبيره في توفير الادوات والقنوات الخاصة للتحول الرقمي ومثال ذلك ما أنجزته الوزارة في تفعيل الهوية الرقمية، ولدينا كذلك دور مهم في تدريب وتطوير كفاءات ومهارات الشباب على المهارات الرقمية لمواكبة التغيير والتطور في التقنيات بشكل كبير لتلبية حاجات السوق المحلي والإقليمي، لافتا الى البيئة التشريعية والتنظيمية التي يوفرها الاردن وقانون حماية البيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي والتعديلات على بعض القوانين وغيرها.

من جهته قال السرحان، ان الاردن من اوائل الدول العربية التي أدخلت خدمات الجيل الخامس، مشيرا الى أن التسارع التقني والتطور السريع في الاتصالات يشترط لإدخال التقنيات الحديثة مراعاة معايير ومواصفات الأمن السيبراني.

وبين ان هناك بعض الأمور التي تعمل عليها الهيئة مثل دراسة متطلبات الشبكة والمعايير التنظيمية لإدخال التقنيات والخدمات المختلفة التي تصل للمواطن من خلال ضبط الأمن السيبراني، وتوفير انظمة حماية يتم تحديثها باستمرار بالتعاون مع الجهات المختلفة.

بدورها قالت شهيل، ان مجلس الأمن السيبراني في الإمارات تم إنشاؤه عام 2020 ومن أهم إنجازاته وضع الأطر التنظيمية في مجال الأمن السيبراني والحوكمة على والسياسات والقوانين والتشريعات التي تختص بالأمن السيبراني واستكمال التحول الرقمي.

وأضافت، ان الامارات وضعت استراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص لتثقيف معظم القطاعات وتوعية المجتمع بالتهديدات الحاصلة في الدولة وبالأخطاء البشرية وأهمية التصدي لهجمات الأمن السيبراني.

وركزت جلسة حوارية بعنوان "لماذا يجب على مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين منح أولوية للأمن السيبراني؟" على التحديات التي تواجه مجالس الإدارة في تحقيق التوازن بين حماية الشركات من المخاطر السيبرانية وتشجيع الابتكار، تحدث خلالها المدير الإقليمي لشركة "نيتورك إنترناشيونال" أمجد الصادق ، ومدير عام شركة "بي ام بي" لتقديم حلول تكنولوجية في مجال الامن السيبراني المهندسة ربى درويش، والمدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية سارة الطراونة، والرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس عمر عايش.

ويشارك في القمة، مسؤولون وشخصيات من مؤسسات حكومية من قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى شركات أردنية وإقليمية وعالمية متخصصة في مجال الأمن السيبراني، وشركات عاملة في القطاعات التي يتطلب عملها تجنب المخاطر السيبرانية كالشركات المالية والمصارف.

--(بترا)

غ ح/اح

25/09/2023 16:45:51