تراجع الاسترليني أمام الدولار

لندن 25 أيلول (بترا)- انخفض الجنيه الاسترليني، اليوم الاثنين، أمام الدولار الأميركي. ووفق تقارير مراكز المال البريطانية، تراجع الاسترليني اليوم مقابل الدولار 0.18 بالمئة، ليصل عند 1.22 دولار، فيما استقر أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 1.15 يورو. --(بترا) رش/رق 25/09/2023 16:28:17

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