تراجع الاسترليني أمام الدولار

تراجع الاسترليني أمام الدولار
التاريخ
9/25/2023 11:32:29 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 25 أيلول (بترا)- انخفض الجنيه الاسترليني، اليوم الاثنين، أمام الدولار الأميركي.
ووفق تقارير مراكز المال البريطانية، تراجع الاسترليني اليوم مقابل الدولار 0.18 بالمئة، ليصل عند 1.22 دولار، فيما استقر أمام العملة الأوروبية الموحدة (يورو) عند 1.15 يورو.
--(بترا)
رش/رق
25/09/2023 16:28:17
MENAFN25092023000117011021ID1107140201
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