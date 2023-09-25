حوارية في الطفيلة حول دور الشباب والمرأة في الأحزاب

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 25 أيلول (بترا)- نظم ملتقى قادسية الطفيلة الثقافي، بالتعاون مع مديرية ثقافة الطفيلة، وجمعية سيدات جرف الدراويش الخيرية، ندوة حوارية حول دور الشباب والمرأة في الأحزاب، ضمن فعاليات لواء الحسا مدينة الثقافة الأردنية لعام 2023.

واستهدفت الندوة مجموعة من شباب وسيدات منطقة جرف الدراويش، للتوعية بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية، وتحفيز المرأة والشباب على الانخراط في الحياة الحزبية.

وقدم مشاركون في الندوة، عرضا حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة التشريعية والسياسية وأهمية التعريف بها بين أوساط الشباب والنساء، لمعرفة أدوارهم بالحياة العامة.

وناقشت الندوة، أبرز التشريعات التي كفلت حق المرأة والشباب بالانخراط في الحياة السياسية، خاصة قانوني الانتخاب والأحزاب، وأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات والحياة الحزبية، لإفراز مجالس نيابية قادرة على خدمة الوطن المواطن والنهوض بقطاعات الشباب والمرأة والقطاعات الأخرى.

وأكدوا أن التشريعات الناظمة للحياة السياسية، منحت مساحات نوعية للمرأة والشباب لخوض الانتخابات النيابية والمشاركة الحزبية، إضافة إلى الضمانات الدستورية التي كفلت توفير الحماية لهم من خلال النص على ذلك بالدستور في فصل الحقوق والواجبات، وتخفيض سن الترشح إلى 25 عاما لإتاحة الفرصة أمام الشباب للمنافسة.

--(بترا)

س م/ف م/رق

25/09/2023 16:23:56