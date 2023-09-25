Tuesday, 26 September 2023 09:06 GMT

حوارية في الطفيلة حول دور الشباب والمرأة في الأحزاب

9/25/2023 11:32:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الطفيلة 25 أيلول (بترا)- نظم ملتقى قادسية الطفيلة الثقافي، بالتعاون مع مديرية ثقافة الطفيلة، وجمعية سيدات جرف الدراويش الخيرية، ندوة حوارية حول دور الشباب والمرأة في الأحزاب، ضمن فعاليات لواء الحسا مدينة الثقافة الأردنية لعام 2023.
واستهدفت الندوة مجموعة من شباب وسيدات منطقة جرف الدراويش، للتوعية بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية، وتحفيز المرأة والشباب على الانخراط في الحياة الحزبية.
وقدم مشاركون في الندوة، عرضا حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة التشريعية والسياسية وأهمية التعريف بها بين أوساط الشباب والنساء، لمعرفة أدوارهم بالحياة العامة.
وناقشت الندوة، أبرز التشريعات التي كفلت حق المرأة والشباب بالانخراط في الحياة السياسية، خاصة قانوني الانتخاب والأحزاب، وأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات والحياة الحزبية، لإفراز مجالس نيابية قادرة على خدمة الوطن المواطن والنهوض بقطاعات الشباب والمرأة والقطاعات الأخرى.
وأكدوا أن التشريعات الناظمة للحياة السياسية، منحت مساحات نوعية للمرأة والشباب لخوض الانتخابات النيابية والمشاركة الحزبية، إضافة إلى الضمانات الدستورية التي كفلت توفير الحماية لهم من خلال النص على ذلك بالدستور في فصل الحقوق والواجبات، وتخفيض سن الترشح إلى 25 عاما لإتاحة الفرصة أمام الشباب للمنافسة.
--(بترا)
س م/ف م/رق
25/09/2023 16:23:56

MENAFN25092023000117011021ID1107140200

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث