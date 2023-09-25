حوارية في الطفيلة حول دور الشباب والمرأة في الأحزاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 25 أيلول (بترا)- نظم ملتقى قادسية الطفيلة الثقافي، بالتعاون مع مديرية ثقافة الطفيلة، وجمعية سيدات جرف الدراويش الخيرية، ندوة حوارية حول دور الشباب والمرأة في الأحزاب، ضمن فعاليات لواء الحسا مدينة الثقافة الأردنية لعام 2023.
واستهدفت الندوة مجموعة من شباب وسيدات منطقة جرف الدراويش، للتوعية بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية، وتحفيز المرأة والشباب على الانخراط في الحياة الحزبية.
وقدم مشاركون في الندوة، عرضا حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة التشريعية والسياسية وأهمية التعريف بها بين أوساط الشباب والنساء، لمعرفة أدوارهم بالحياة العامة.
وناقشت الندوة، أبرز التشريعات التي كفلت حق المرأة والشباب بالانخراط في الحياة السياسية، خاصة قانوني الانتخاب والأحزاب، وأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات والحياة الحزبية، لإفراز مجالس نيابية قادرة على خدمة الوطن المواطن والنهوض بقطاعات الشباب والمرأة والقطاعات الأخرى.
وأكدوا أن التشريعات الناظمة للحياة السياسية، منحت مساحات نوعية للمرأة والشباب لخوض الانتخابات النيابية والمشاركة الحزبية، إضافة إلى الضمانات الدستورية التي كفلت توفير الحماية لهم من خلال النص على ذلك بالدستور في فصل الحقوق والواجبات، وتخفيض سن الترشح إلى 25 عاما لإتاحة الفرصة أمام الشباب للمنافسة.
--(بترا)
س م/ف م/رق
25/09/2023 16:23:56
MENAFN25092023000117011021ID1107140200
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