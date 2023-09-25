اتفاقية تعاون بين القوات المسلحة وهيئة تنظيم قطاع النقل البري

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- وقعت في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون بين القوات المسلحة الأردنية/ صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية، وهيئة تنظيم قطاع النقل البري، للبدء بمشروع مركز انطلاق ووصول جديد في محافظة الزرقاء.

ووقع الاتفاقية مندوباً عن القوات المسلحة، المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية، وعن هيئة تنظيم قطاع النقل البري مديرها العام المهندس عبد الرحيم الوريكات.

وبين الوريكات أن الهدف من بناء هذا المشروع هو توحيد جميع خطوط النقل الداخلية والرئيسية والتي كانت في مركزي انطلاق ووصول واحد، وأن يكون محاذيا لمشروع محطة الباص السريع ليحقق التكاملية معه، ما سيؤدي إلى تقليل عدد الرحلات وتوفير الوقت على الركاب.

وأشار إلى أن المشروع سيكون ضمن أعلى المواصفات العالمية من حيث التصميم والبناء والتشغيل، وبما يؤدي إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وشبكة الخطوط التي يخدمها في محافظة الزرقاء، إضافة إلى المحافظات الأخرى.

وأوضح أن المشروع سيتضمن ساحات ومسارب لوسائط النقل العاملة في محافظة الزرقاء تتسع لـ111 خطا داخليا وخارجيا، وبواقع 1230 واسطة نقل بين ركوب كبيرة ومتوسطة وصغيرة، وشبكة من الطرق الداخلية وساحات انتظار ومبان إدارية وخدمية، ومبان تجارية بنظام المراكز التجارية الكبرى، إضافة إلى كراجات سيارات خاصة، ونظام طاقة شمسية، مشيرا إلى أن إدارة وتنظيم المركز ستتم بنظام إلكتروني، وتوفير ما يزيد على 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة متنوعة للشباب الأردني.

وثمّن الوريكات ما قدمته القوات المسلحة الأردنية من تعاون وتسهيل وتعزيز التشاركية بينها وبين هيئة تنظيم النقل البري والتي تسعى لتحقيق المصلحة العامة.

--(بترا)

ل م/ن ح/رق

25/09/2023 16:13:49