مهيدات يطلع على انسيابية المواد الغذائية والدوائية في جمرك الشحن الجوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- اطلع مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، على انسيابية المواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية عبر جمرك الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي.
وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الاثنين، تفقد مهيدات، بحضور مدير جمرك مطار التخليص العقيد حسن أبو الغنم، آلية سير إجراءات العمل المشترك بين المؤسسة وجمرك مطار التخليص، لا سيما مع تجربة دمج الجهات الرقابية في المنافذ الحدودية ومشروع تيسير التجارة الإلكترونية.
وأكد دعم المؤسسة لمشروع النافذة الوطنية الواحدة كمشروع وطني يبسط الإجراءات ويعزز شفافية العمل، مثمنا التشاركية مع دائرة الجمارك والدوائر الأمنية كافة في جمرك الشحن الجوي.
ووجه مهيدات كادر المؤسسة في المركز إلى تذليل العقبات التي قد تواجه التجارة الإلكترونية والتجار والمخلصين في قطاع المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية.
ولفت إلى أهمية تحديد سقف أعلى لعدد عينات السجائر الإلكترونية وسائلها ومنتجات التبغ المسخنة إلكترونيا المسموح باستيرادها للاستخدام الشخصي، للالتزام بعدم تجاوزه واستخدامه لأغراض تجارية، مطالبا بمصادرة المواد الغذائية والدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية في حال كانت عند معاينتها مغايرة لمحتوى البوليصة.
من جهته، قدم أبو الغنم إيجازا عن الإجراءات المتبعة لضمان سلامة ومأمونية السلع المستوردة للمملكة، مشيرا إلى جملة مقترحات لتعزيز جودة الخدمات في ظل حجم العمل الكبير في مركز الشحن الجوي.
--(بترا)
ع د/م ف/رق
25/09/2023 16:10:10
MENAFN25092023000117011021ID1107140198
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