مهيدات يطلع على انسيابية المواد الغذائية والدوائية في جمرك الشحن الجوي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- اطلع مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، على انسيابية المواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية عبر جمرك الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الاثنين، تفقد مهيدات، بحضور مدير جمرك مطار التخليص العقيد حسن أبو الغنم، آلية سير إجراءات العمل المشترك بين المؤسسة وجمرك مطار التخليص، لا سيما مع تجربة دمج الجهات الرقابية في المنافذ الحدودية ومشروع تيسير التجارة الإلكترونية.

وأكد دعم المؤسسة لمشروع النافذة الوطنية الواحدة كمشروع وطني يبسط الإجراءات ويعزز شفافية العمل، مثمنا التشاركية مع دائرة الجمارك والدوائر الأمنية كافة في جمرك الشحن الجوي.

ووجه مهيدات كادر المؤسسة في المركز إلى تذليل العقبات التي قد تواجه التجارة الإلكترونية والتجار والمخلصين في قطاع المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية.

ولفت إلى أهمية تحديد سقف أعلى لعدد عينات السجائر الإلكترونية وسائلها ومنتجات التبغ المسخنة إلكترونيا المسموح باستيرادها للاستخدام الشخصي، للالتزام بعدم تجاوزه واستخدامه لأغراض تجارية، مطالبا بمصادرة المواد الغذائية والدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية في حال كانت عند معاينتها مغايرة لمحتوى البوليصة.

من جهته، قدم أبو الغنم إيجازا عن الإجراءات المتبعة لضمان سلامة ومأمونية السلع المستوردة للمملكة، مشيرا إلى جملة مقترحات لتعزيز جودة الخدمات في ظل حجم العمل الكبير في مركز الشحن الجوي.

--(بترا)

ع د/م ف/رق

25/09/2023 16:10:10