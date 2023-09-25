الضمان تطلق حملة لتخفيض فائدة التقسيط على المنشآت المدينة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إطلاق حملة تحفيزية، تتضمن تخفيض نسبة فائدة التقسيط على المنشآت المدينة الراغبة بتقسيط مديونيتها.

وأوضحت المؤسسة، في بيان اليوم الإثنين، أن نسبة فوائد التقسيط التي خفضتها المؤسسة تتفاوت بحسب مبادرة تلك المنشآت إلى التقدم للمؤسسة بطلب لتسوية مديونيتها وتقسيطها والتوقيع عليها، خلال المدة الزمنية المحددة، التي بدأت اعتباراً من تاريخ 20/9/2023 وتستمر حتى تاريخ 20/9/2024.

وبينت المؤسسة، أن نسبة فائدة التقسيط بالمرحلة الأولى 5 بالمئة على المنشآت المدينة التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 20/9/2023 ولغاية 20/12/2023، وسترتفع النسبة بالمرحلة الثانية إلى 6 بالمئة للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21/12/2023 ولغاية 20/3/2024، فيما ستكون نسبة الفائدة المعتمدة للتقسيط بالمرحلة الثالثة 7 بالمئة للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21/3/2024 ولغاية 20/6/2024، وستكون فائدة التقسيط بالمرحلة الرابعة 8 بالمئة للمنشآت التي تقوم بتنفيذ عمليات التقسيط وتستكمل إجراءاتها خلال الفترة من 21/6/2024 ولغاية 20/9/2024.

ودعت المؤسسة المنشآت إلى الاستفادة من قرار تخفيض نسبة الفائدة، واستكمال إجراءات التقسيط كون هذه النسبة ستعود إلى ما كانت عليه سابقاً وهي 9 بالمئة بعد تاريخ 20/9/2024، حيث ستكون موافقات التقسيط من حيث المدة والدفعة الأولى حسب الصلاحيات المقررة للمؤسسة في نظام الشمول وتعديلاته رقم (14) لسنة 2015 وتعديلاته.

وأتاحت المؤسسة للمنشآت التي لديها اتفاقيات تقسيط فعّالة معها، الاستفادة من قرار التخفيض من خلال طلب إعادة الجدولة.

وأوضحت المؤسسة، أنه في حال عدم تسديد المنشأة أي قسط يتم احتساب فائدة تأخير بنسبة 9 بالمئة سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وفي حال التأخر عن تسديد القسط لأكثر من 15 يوماً يتم إعادة احتساب فائدة التقسيط عن القسط ذاته فقط لتصبح بنسبة 9 بالمئة سنوياً، وفي حال استحقاق 10 أقساط من الاتفاقية ولم تسدد أو نصف الأقساط أُيهما أقل يتم إعادة فائدة التقسيط عن كامل عملية التقسيط لتصبح 9 بالمئة سنوياً.

وأكدت المؤسسة، أن هذا القرار يهدف للتخفيف على المنشآت المدينة للضمان، مراعاةً للأوضاع الاقتصادية التي تواجهها، والمساهمة بتخفيف الأعباء المالية عليها وتحفيزها على سداد مديونيتها بالسرعة الممكنة.

--(بترا)

ع ف/ف م/رق

25/09/2023 16:06:15