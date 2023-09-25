الطفيلة: مركز صحي العين البيضاء يحصل على الاعتمادية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الطفيلة 25 أيلول (بترا)- حصل مركز صحي العين البيضاء، التابع لمديرية صحة محافظة الطفيلة، على شهادة الاعتماد الخاصة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وتنظيم الأسرة، للمرة الخامسة على التوالي، والتي تصدر عن مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، وفق مديرة الشؤون الصحية في الطفيلة الدكتورة منى العمايرة.
وبينت العمايرة، أن المركز الشامل، استوفى متطلبات معايير اعتماد الرعاية الصحية الأولية كافة، ومُنح شهادة الاعتماد نتيجة للجهود التي يبذلها طاقمه لخدمة المواطنين، وبحسب أسس مجلس اعتماد المؤسسات الصحية.
ودعت الكوادر الطبية والصحية في صحة الطفيلة، الى إدامة تطوير العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمن معايير وأسس يتم تطبيقها من قبل وحدة الجودة في مديرية صحة الطفيلة، إذ يعتبر الحصول على هذه الشهادة حافزا مهما لديمومة تطوير الأداء الطبي.
من جهتها، قالت رئيسة المركز الدكتورة سوزان البداينة، إن حصول المركز على الاعتمادية سيكون حافزا لديمومة تطوير الأداء الطبي والتمريضي وخدمة المراجعين، وتأكيدا من المؤسسات المانحة لمدى تطبيق هذه المركز للمعايير الصحية المعتمدة محليا ودوليا.
بدوره، بين رئيس قسم الجودة في مديرية صحة الطفيلة محمود الفريجات، أن العمل جار على تحسين جودة الخدمات والرعاية الصحية وتوفير جميع المتطلبات الطبية التي تحتاجها المراكز، والتي يتم متابعتها من قبل مدير الصحة لتذليل المعيقات كافة.
وأضاف أنه سيجري أيضا شمول مراكز صحية أخرى خلال الفترة المقبلة، للمنافسة على شهادة الاعتماد للمراكز الصحية.
--(بترا)
س م/ف م/رق
25/09/2023 15:57:32
MENAFN25092023000117011021ID1107140196
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