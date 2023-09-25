الطفيلة: مركز صحي العين البيضاء يحصل على الاعتمادية

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 25 أيلول (بترا)- حصل مركز صحي العين البيضاء، التابع لمديرية صحة محافظة الطفيلة، على شهادة الاعتماد الخاصة بمراكز الرعاية الصحية الأولية، وتنظيم الأسرة، للمرة الخامسة على التوالي، والتي تصدر عن مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، وفق مديرة الشؤون الصحية في الطفيلة الدكتورة منى العمايرة.

وبينت العمايرة، أن المركز الشامل، استوفى متطلبات معايير اعتماد الرعاية الصحية الأولية كافة، ومُنح شهادة الاعتماد نتيجة للجهود التي يبذلها طاقمه لخدمة المواطنين، وبحسب أسس مجلس اعتماد المؤسسات الصحية.

ودعت الكوادر الطبية والصحية في صحة الطفيلة، الى إدامة تطوير العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمن معايير وأسس يتم تطبيقها من قبل وحدة الجودة في مديرية صحة الطفيلة، إذ يعتبر الحصول على هذه الشهادة حافزا مهما لديمومة تطوير الأداء الطبي.

من جهتها، قالت رئيسة المركز الدكتورة سوزان البداينة، إن حصول المركز على الاعتمادية سيكون حافزا لديمومة تطوير الأداء الطبي والتمريضي وخدمة المراجعين، وتأكيدا من المؤسسات المانحة لمدى تطبيق هذه المركز للمعايير الصحية المعتمدة محليا ودوليا.

بدوره، بين رئيس قسم الجودة في مديرية صحة الطفيلة محمود الفريجات، أن العمل جار على تحسين جودة الخدمات والرعاية الصحية وتوفير جميع المتطلبات الطبية التي تحتاجها المراكز، والتي يتم متابعتها من قبل مدير الصحة لتذليل المعيقات كافة.

وأضاف أنه سيجري أيضا شمول مراكز صحية أخرى خلال الفترة المقبلة، للمنافسة على شهادة الاعتماد للمراكز الصحية.

--(بترا)

س م/ف م/رق

25/09/2023 15:57:32

