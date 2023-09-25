ملتقى البرلمانيات الأردنيات يطلع على برامج مركز تطوير الأعمال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- اطلع ملتقى البرلمانيات الأردنيات برئاسة النائب زينب البدول، اليوم الاثنين، على برامج مركز تطوير الأعمال BDC، والتقى خلالها مجموعة من الرياديات اللواتي استفدن من برامج ومشاريع المركز، وحققن نجاحات من خلال تأسيسهن لمشاريع ريادية.

واستمع الملتقى إلى قصص النجاح لبعض المستفيدات من برامج المركز من محافظات المملكة كافة، وتجاربهن في تأسيس مشاريعهن الخاصة، التي ساهمت بتوفير أنشطة اقتصادية مفقودة في السوق المحلي وفق الاحتياج المجتمعي.

وأعربت البدول عن تقديرها للدور الذي يضطلع به المركز في المساهمة بالتنمية الاقتصادية عبر تصميم برامج تسهم في دمج الشباب والشابات في سوق العمل، مثمنة جهوده في دعم ريادة الأعمال وأصحاب الأفكار الريادية للبدء بمشاريعهم الخاصة أو تطوير مشروع قائم ليصبح قادرا على المنافسة محلياً ودولياً.

وأكدت وأعضاء الملتقى النواب، أسماء الرواحنة، وفليحة الخضير، وفايزة عضيبات، أن المرأة الأردنية حققت العديد من النجاحات على مختلف الصعد، ما يتطلب توفير كل سبل الدعم للمرأة لتتمكن من إقامة مشاريع ريادية تسهم في إيجاد فرص عمل وتنمية المجتمعات المحلية.

وبين مؤسس مركز تطوير الأعمال، نايف استيتية، أن برامج المركز تهتم بإدماج المرأة في سوق العمل في جميع المحافظات، إذ يشارك المركز ويرشح العديد من سيدات الأعمال للجوائز الدولية والعالمية، حيث استطاعت المرأة الأردنية في مختلف المحافل والقطاعات تحقيق دور كبير في المساهمة في التنمية الاقتصادية.

وأضاف "لابد أن نكثف الجهود لرفع الوعي حول ريادة الأعمال والتوجه للعمل المهني والتقني والتشغيل الذاتي بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي"، مشيرا إلى أن المركز خلال الـ20 عاما الماضية استطاع ومن خلال برامجه المختلفة الوصول إلى أكثر من 179 منطقة مختلفة في مختلف المحافظات.

يشار إلى أن مركز تطوير الأعمال هو مؤسسة أردنية غير ربحية تأسست العام 2004 بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال تصميم البرامج التي تسهم في دمج الشباب الاردني في سوق العمل إما للتشغيل أو التشغيل الذاتي، ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الريادية للبدء بمشاريعهم الخاصة أو تطوير مشروع قائم ليصبح قادرا على المنافسة محلياً ودولياً.

--(بترا)

م خ/م ف/رق

25/09/2023 15:53:54