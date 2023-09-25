ملتقى البرلمانيات الأردنيات يطلع على برامج مركز تطوير الأعمال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- اطلع ملتقى البرلمانيات الأردنيات برئاسة النائب زينب البدول، اليوم الاثنين، على برامج مركز تطوير الأعمال BDC، والتقى خلالها مجموعة من الرياديات اللواتي استفدن من برامج ومشاريع المركز، وحققن نجاحات من خلال تأسيسهن لمشاريع ريادية.
واستمع الملتقى إلى قصص النجاح لبعض المستفيدات من برامج المركز من محافظات المملكة كافة، وتجاربهن في تأسيس مشاريعهن الخاصة، التي ساهمت بتوفير أنشطة اقتصادية مفقودة في السوق المحلي وفق الاحتياج المجتمعي.
وأعربت البدول عن تقديرها للدور الذي يضطلع به المركز في المساهمة بالتنمية الاقتصادية عبر تصميم برامج تسهم في دمج الشباب والشابات في سوق العمل، مثمنة جهوده في دعم ريادة الأعمال وأصحاب الأفكار الريادية للبدء بمشاريعهم الخاصة أو تطوير مشروع قائم ليصبح قادرا على المنافسة محلياً ودولياً.
وأكدت وأعضاء الملتقى النواب، أسماء الرواحنة، وفليحة الخضير، وفايزة عضيبات، أن المرأة الأردنية حققت العديد من النجاحات على مختلف الصعد، ما يتطلب توفير كل سبل الدعم للمرأة لتتمكن من إقامة مشاريع ريادية تسهم في إيجاد فرص عمل وتنمية المجتمعات المحلية.
وبين مؤسس مركز تطوير الأعمال، نايف استيتية، أن برامج المركز تهتم بإدماج المرأة في سوق العمل في جميع المحافظات، إذ يشارك المركز ويرشح العديد من سيدات الأعمال للجوائز الدولية والعالمية، حيث استطاعت المرأة الأردنية في مختلف المحافل والقطاعات تحقيق دور كبير في المساهمة في التنمية الاقتصادية.
وأضاف "لابد أن نكثف الجهود لرفع الوعي حول ريادة الأعمال والتوجه للعمل المهني والتقني والتشغيل الذاتي بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي"، مشيرا إلى أن المركز خلال الـ20 عاما الماضية استطاع ومن خلال برامجه المختلفة الوصول إلى أكثر من 179 منطقة مختلفة في مختلف المحافظات.
يشار إلى أن مركز تطوير الأعمال هو مؤسسة أردنية غير ربحية تأسست العام 2004 بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال تصميم البرامج التي تسهم في دمج الشباب الاردني في سوق العمل إما للتشغيل أو التشغيل الذاتي، ومساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الريادية للبدء بمشاريعهم الخاصة أو تطوير مشروع قائم ليصبح قادرا على المنافسة محلياً ودولياً.
--(بترا)
م خ/م ف/رق
25/09/2023 15:53:54
MENAFN25092023000117011021ID1107140195
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