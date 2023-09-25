الشوبكي يتفقد المكتب التجاري ونادي المتقاعدين العسكريين في المفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- تفقد مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، اليوم الإثنين، المكتب التجاري ونادي المتقاعدين العسكريين في محافظة المفرق.

واستمع الشوبكي، إلى إيجاز عن الواجبات والنشاطات التي يقدمها المكتب والنادي، مشيداً بالجهود المقدمة للمتقاعدين، والتي يجب أن تستمر للتسهيل عليهم في جميع المجالات.

كما تفقد الشوبكي خلال الزيارة، الوكيل المتقاعد من القوات المسلحة محمد عبدالله الهاروني، والوكيل المتقاعد من الأمن العام فلاح رشيد المساعيد، وأطمأن على صحتهما وأحوالهما.

وأكد الشوبكي، اهتمام المؤسسة بشؤون المتقاعدين العسكريين، حيث أنهم على سلم أولوياتها، مستمدين العزم من توجيهات جلالة الملك وولي عهده الأمين، بإيلائهم الرعاية والاهتمام اللازمين، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.

من جانبهما، عبر الهاروني والمساعيد، عن شكرهما وتقديرهما لهذه اللفتة الطيبة، شاكرين ومقدرين الجهود التي تبذلها المؤسسة لخدمة المتقاعدين العسكريين.

--(بترا)

م ه/ف م/رق

25/09/2023 15:47:28