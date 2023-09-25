المجلس الثقافي البريطاني يحتفل بالذكرى الـ75 لتأسيسه في الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 25 أيلول (بترا)- احتفل المجلس الثقافي البريطاني، باستكمال 75 عامًا على تواجده في الأردن، مثلت مرحلة مهمة في مسيرته من خلال التبادلات الثقافية والمبادرات التعليمية في الأردن.
ووفق بيان صحفي للمجلس اليوم الاثنين، نظم المجلس الثقافي البريطاني الخميس الماضي، الذي صادف اليوم العالمي للسلام، حفل استقبال في مكتبه الرئيس في عمان جمع شركاءه والجهات المعنية، والذين يعملون معه منذ أمد طويل للتأمل في مسيرة المنظمة وإنجازاتها وتطلعاتها للمستقبل.
وبهذه المناسبة، زارت رئيسة المجلس الثقافي البريطاني بالإنابة سارة ساندز الأردن؛ حيث عُقد العديد من الفعاليات البارزة للاحتفال بالعلاقات والتبادلات الثقافية بين المملكة المتحدة والأردن احتفاءً بالدور التعاوني الذي ما يزال المجلس الثقافي البريطاني يقوم به لتوفير فرص لتغيير حياة الشباب في الأردن من خلال عمله في مجالات اللغة الإنجليزية والتعليم والفنون.
قال مدير المجلس الثقافي البريطاني في الأردن أليكس لامبرت: "لقد كان العمل مع الشباب الأردني المميّز ملهمًا للغاية؛ إذ إن إمكاناتهم وفضولهم وثقتهم وروحهم المبادرة مبهرة".
وكان المجلس وقع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ حيث ستعمل الشراكة، بالاستناد إلى النجاح الذي حققه المجلس في تقديم التدريب لمعاهد التعليم العالي، على فتح الأبواب أمام التبادلات الأكاديمية التي تركز على تدعيم التعليم العالي في الأردن من خلال العلاقات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما أبرم شراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإطلاق برنامج "التدريس من أجل النجاح" لزيادة فرص التعلم وتمكين التربويين.
--(بترا)
م ت/رق
25/09/2023 15:42:18
MENAFN25092023000117011021ID1107140193
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