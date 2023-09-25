المجلس الثقافي البريطاني يحتفل بالذكرى الـ75 لتأسيسه في الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 25 أيلول (بترا)- احتفل المجلس الثقافي البريطاني، باستكمال 75 عامًا على تواجده في الأردن، مثلت مرحلة مهمة في مسيرته من خلال التبادلات الثقافية والمبادرات التعليمية في الأردن.

ووفق بيان صحفي للمجلس اليوم الاثنين، نظم المجلس الثقافي البريطاني الخميس الماضي، الذي صادف اليوم العالمي للسلام، حفل استقبال في مكتبه الرئيس في عمان جمع شركاءه والجهات المعنية، والذين يعملون معه منذ أمد طويل للتأمل في مسيرة المنظمة وإنجازاتها وتطلعاتها للمستقبل.

وبهذه المناسبة، زارت رئيسة المجلس الثقافي البريطاني بالإنابة سارة ساندز الأردن؛ حيث عُقد العديد من الفعاليات البارزة للاحتفال بالعلاقات والتبادلات الثقافية بين المملكة المتحدة والأردن احتفاءً بالدور التعاوني الذي ما يزال المجلس الثقافي البريطاني يقوم به لتوفير فرص لتغيير حياة الشباب في الأردن من خلال عمله في مجالات اللغة الإنجليزية والتعليم والفنون.

قال مدير المجلس الثقافي البريطاني في الأردن أليكس لامبرت: "لقد كان العمل مع الشباب الأردني المميّز ملهمًا للغاية؛ إذ إن إمكاناتهم وفضولهم وثقتهم وروحهم المبادرة مبهرة".

وكان المجلس وقع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ حيث ستعمل الشراكة، بالاستناد إلى النجاح الذي حققه المجلس في تقديم التدريب لمعاهد التعليم العالي، على فتح الأبواب أمام التبادلات الأكاديمية التي تركز على تدعيم التعليم العالي في الأردن من خلال العلاقات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما أبرم شراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإطلاق برنامج "التدريس من أجل النجاح" لزيادة فرص التعلم وتمكين التربويين.

--(بترا)

م ت/رق

25/09/2023 15:42:18