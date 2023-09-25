مذكرة تفاهم بين نقابة المهندسين والمعهد العالمي للنمو الأخضر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- وقعت نقابة المهندسين الأردنيين، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم لتعزيز نمو الاقتصاد الشامل المستدام وأهداف التنمية المستدامة والنقل الكهربائي.
ووقع المذكرة، نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، والممثل المقيم للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الأردن، كريستوف اسكوت.
وأكد الزعبي، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار تعزيز النمو للاقتصاد الشامل المستدام، خاصة وأن النقابة تدرك أهمية القطاع الهندسي والإنشاءات في التنمية، كونه يرتبط بالعديد من المهن المساندة، ويسهم في إيجاد المزيد من فرص العمل، ويتداخل بمجالات الإسكان والبنية التحتية والنقل والمياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية وغيرها، ويتأثر بحصة كبيرة من استخدام الطاقة وتوليد النفايات واستخدام الموارد الطبيعية.
ولفت الزعبي، إلى حرص النقابة على تعزيز الجانب المعرفي من خلال المحاضرات والورشات الخاصة بعدة مواضيع تتعلق بالاستدامة وتعزيز مفهوم النمو المستدام، مثل الأبنية الخضراء والهيدروجين الأخضر والتدقيق الطاقي وغيرها، إضافة إلى استحداث تخصصات لدى المكاتب الهندسية، كإدارة النفايات الصلبة وتخصص التدقيق الطاقي والطاقة المتجددة وهندسة البيئة، ومساهمتها مع مجلس البناء الوطني والشركاء في إعداد الكودات المختلفة ومنها، دليل الأبنية الخضراء، وكودة المستشفيات الخضراء، وكودة الأبنية الموفرة للطاقة وغيرها من الكودات.
من جانبه، تحدث اسكوت عن عدة مجالات محتملة للتعاون أهمها الوظائف الخضراء، ورفع القدرات والمهارات في هذا المجال.
يشار إلى أن المعهد العالمي للنمو الأخضر، هو منظمة دولية حكومية تدعم وتعزز النمو الاقتصادي والشامل المستدام في البلدان النامية والاقتصادات الناشئة.
--(بترا)
ع ح/ف م/رق
25/09/2023 15:34:10
MENAFN25092023000117011021ID1107140192
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