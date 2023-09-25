مذكرة تفاهم بين نقابة المهندسين والمعهد العالمي للنمو الأخضر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- وقعت نقابة المهندسين الأردنيين، والمعهد العالمي للنمو الأخضر، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم لتعزيز نمو الاقتصاد الشامل المستدام وأهداف التنمية المستدامة والنقل الكهربائي.

ووقع المذكرة، نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، والممثل المقيم للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الأردن، كريستوف اسكوت.

وأكد الزعبي، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار تعزيز النمو للاقتصاد الشامل المستدام، خاصة وأن النقابة تدرك أهمية القطاع الهندسي والإنشاءات في التنمية، كونه يرتبط بالعديد من المهن المساندة، ويسهم في إيجاد المزيد من فرص العمل، ويتداخل بمجالات الإسكان والبنية التحتية والنقل والمياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية وغيرها، ويتأثر بحصة كبيرة من استخدام الطاقة وتوليد النفايات واستخدام الموارد الطبيعية.

ولفت الزعبي، إلى حرص النقابة على تعزيز الجانب المعرفي من خلال المحاضرات والورشات الخاصة بعدة مواضيع تتعلق بالاستدامة وتعزيز مفهوم النمو المستدام، مثل الأبنية الخضراء والهيدروجين الأخضر والتدقيق الطاقي وغيرها، إضافة إلى استحداث تخصصات لدى المكاتب الهندسية، كإدارة النفايات الصلبة وتخصص التدقيق الطاقي والطاقة المتجددة وهندسة البيئة، ومساهمتها مع مجلس البناء الوطني والشركاء في إعداد الكودات المختلفة ومنها، دليل الأبنية الخضراء، وكودة المستشفيات الخضراء، وكودة الأبنية الموفرة للطاقة وغيرها من الكودات.

من جانبه، تحدث اسكوت عن عدة مجالات محتملة للتعاون أهمها الوظائف الخضراء، ورفع القدرات والمهارات في هذا المجال.

يشار إلى أن المعهد العالمي للنمو الأخضر، هو منظمة دولية حكومية تدعم وتعزز النمو الاقتصادي والشامل المستدام في البلدان النامية والاقتصادات الناشئة.

--(بترا)

ع ح/ف م/رق

25/09/2023 15:34:10