الزراعة النيابية تناقش تأجيل قروض المزارعين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- ناقشت لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية برئاسة النائب محمد العلاقمة وحضور مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي محمد البلاونة، ورئيس اتحاد المزارعين عودة الرواشدة تأجيل القروض على صغار المزارعين وإعفاءهم من قرض عاصفة التنين.

وأكد العلاقمة أهمية التوجه المستمر في دعم وتهيئة القطاع الزراعي للوصول إلى الأمن الغذائي في الأردن، مشيدا بدور المؤسسة في خدمة المزارعين والقطاع، والنجاح الذي حققه القطاع في الفترة الأخيرة خاصة خلال الأزمات العالمية الأخيرة.

وبين أهمية دعم المزارع الأردني في ظل تغيرات المناخ وواقع الحركة الاقتصادية على أسعار الخضار والفواكه في مواسم سابقة، مشيرا إلى تضحيات المزارعين لتزويد الأسواق بالمنتجات الزراعية في مختلف الظروف.

من جانبه، أكد البلاونة أهمية العمل والتشاركية مع مجلس النواب ولجنة الزراعة والمياه والبادية في تلمس هموم ومشاكل القطاع الزراعي.

وبين أن المؤسسة قدمت منذ نشأتها مليار دينار قروضا للمزارعين، من أجل دعم القطاع الزراعي وتحسينه وتطويره.

وقال، إن المؤسسة منحت حوالي 56 مليونا كقروض بدون فوائد خلال عامي 2021-2022 تم تخصيصها لدعم الزراعات النوعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي وتمكين المرأة والشباب المتعطلين عن العمل، لافتا إلى أن مؤسسة الإقراض الزراعي تتبنى خطة وطنية للزراعة تركز على تطوير القطاع ومواجهة جميع تحدياته.

وبين أنه المؤسسة أقرت العام الماضي خفض الفائدة بنسبة 1 بالمئة على القروض الزراعية رغم ارتفاع أسعار الفائدة .

من جانبهم، طالب النواب نواش القواقزة، وموسى ابو هنطش، وجميل العشوش، وعودة النوايشة، بدعم المزارعين في ظل الظروف المناخية التي تمر بها البلاد وإخضاع المقترضين خاصة المرأة والشباب لدورات تثقيفية حول دراسات جدوى للمشاريع التي تتقدم للقروض، مؤكدين أهمية تدوير القروض بين المزارعين وتوزيعها على كافة محافظات المملكة.

وأوصت اللجنة بتأجيل المطالبة بقروض عاصفة التنين حتى نهاية العام الحالي، حيث وافق مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي على التوصية، كما أوصت بمخاطبة وزارة المالية لرفع رأس مال المؤسسة من 75 مليونا الى 100مليون دينار لتمكينها من القيام بواجباتها تجاه المزارعين انسجاما مع رؤى التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة.

-- (بترا)

ع س/م ف/اح

25/09/2023 15:32:03