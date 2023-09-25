الاقتصادي والاجتماعي يشكل لجانه الدائمة وينتخب رؤساء المجموعات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الاثنين، أولى جلساته بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتسمية أعضائه، جرى خلالها انتخاب رؤساء المجموعات وتشكيل اللجان الدائمة.

وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، أن تأسيس المجلس يعكس الإرادة الراسخة لدى قيادتنا الهاشمية في منح المواطن المجال الأوسع للمشاركة في صنع القرار حول سياسات اقتصادية واجتماعية تمس حياته وتؤثر فيها.

وقال: "نأمل أن نرتقي في عملنا لتحقيق هذه الرؤية الملكية، وأن نتناول مختلف القضايا والمسائل التي تدخل ضمن نطاق عمل المجلس بقدر عالٍ من المسؤولية والتعاون والشراكة، لتقديم إضافة نوعية للجهد الوطني، تعين صانع القرار على اعتماد سياسات وقرارات ناجعة؛ بخاصة في هذه الظروف التي تواجه فيها مختلف الدول تداعيات مجموعة من الأزمات الاقتصادية والتغير المناخي والنزاعات المسلحة.

وأضاف أن الأردن من الدول التي اعتمدت المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليكون مؤسسة استشارية تمثل أوساط المجتمع وفئاته المختلفة.

وأوضح أن المجلس يعمل على تشجيع الحوار الإيجابي، وبناء التوافق حول أهم القضايا والسياسات والقرارات الاقتصادية والاجتماعية، وتقييم الآثار الاجتماعية للسياسات العامة، وضبط نتائجها السلبية، إضافة إلى تقديم مقترحات بديلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء الشراكة الاجتماعية، وتقديم المشورة للحكومات بشأن السياسات العامة لجعلها مستجيبة لحاجات المواطن، دون أن تزاحم أياً من المؤسسات الأخرى، بل بالتعاون والتكامل معها.

وتابع: أن مفهوم مشاركة النقابات وأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المدني والأكاديميين والشباب الرواد مع الحكومة، أثبت نجاعة ملموسة في مسيرة المجلس الممتدة لما يقارب 15 عاما، خاصة في التقليل من الاختلافات والنزاعات، وإيجاد الحلول لها وبناء توافق وطني حول الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الرئيسة.

وقال إن المجلس وسع دائرة صنع القرار بين الحكومة والأطراف الاجتماعية، وساعد من خلال اعتماد الحوار الاجتماعي، على زيادة مصداقية السياسات والقرارات التي تمس مصالح وحياة الفئات الاجتماعية المختلفة.

وأضاف أن الحوار الاجتماعي يهدف إلى صياغة سياسة اجتماعية متكاملة ومتوازنة، لا تنظر إلى القضايا الاجتماعية باعتبارها ملحقة بالأنشطة الاقتصادية، بل تعنى بدمج قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان في كل مرحلة من مراحل صنع السياسة العامة، لوضع الإنسان في صلب صنع السياسات، ودمج احتياجاته وآرائه في عملية التنمية.

وأشار إلى أن المجلس عمل على تطوير خطاب اقتصادي اجتماعي متقدم، واتباع أساليب متطورة في البحث عن حلول للمشاكل الاجتماعية بواسطة الحوار وإشراك العدد الأكبر من الأطراف والفئات الاجتماعية وتحقيق التفاعل فيما بينها.

وأكد شتيوي، وجود فرصة حقيقية ليكون المجلس إطاراً فاعلاً لمأسسة الحوار المجتمعي بما يِّمكن من المساهمة الفاعلة في تحقيق طموحات جلالة الملك عبدالله الثاني لوطنه وشعبه.

بدوره، قدم أمين عام المجلس، الدكتور متري مدانات، خلال الجلسة عرضا تقديميا حول آلية عمل المجلس وأهم بنود نظامه الداخلي وإنجازاته للأعوام (2009-2023)

وقال مدانات، إن المجلس عقد 270 جلسة حوارية، وأجرى 58 دراسة، وقدم 56 ورقة سياسات، وشارك في 32 فعالية محلية ودولية، وأنجز 30 تقريرا تنفيذيا، يضاف إلى تلك الإنجازات زيارات الوفود، وتنظيم المؤتمرات، وعقد اتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وأشار إلى أن المجلس سيعمل على تطوير هيكل إداري يترجم فلسفته وهدفه الرئيسي المتمثل بإطلاق حوار اقتصادي واجتماعي، وصولا الى توافقات مرضية حول السياسات العامة، مبينا أنه سيتم عرض ومراجعة الهيكلية المقترحة مع مكتب المجلس.

ويتشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس، ورؤساء المجموعات الخمس الذي ينتخبون بأغلبية أصوات كل مجموعة، ويكون الأمين العام مقررا للمكتب.

ويتولى المكتب مهام رسم السياسة العامة للمجلس، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وتحديد أولويات المجلس، وتقديم الاستشارات، وتقييم الأوضاع واقتراح السياسات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمجلس لإقراره حسب الأصول، ومناقشة البيانات المالية الختامية والتقرير النصف السنوي عن أعمال المجلس وإقرارهما، وكذلك إقرار الهيكل التنظيمي للمجلس.

ويتألف المجلس من أربع لجان رئيسة: السياسات الاقتصادية، والسياسات الاجتماعية، و السياسات التعليمية، وسياسات العمل، ومقترح للجنة السياسات البيئية والتغير المناخي.

--(بترا)

م ف/ ن ح/رق

25/09/2023 15:20:37