خارجية النواب تلتقي سفير الاتحاد الأوروبي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية، خلدون حينا، أن الأردن، بقيادة جلالة عبدالله الثاني، يمضي بخطى ثابتة تجاه استقرار وضعه اقتصاديًا وسياسيًا رغم كل التحديات والمعيقات التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة اليوم الإثنين، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، بييركريستوف تشاتزيسافاس، حيث جرى بحث العديد من القضايا التي تهم المنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين الجانبين.

وقال حينا، إن الظروف الاقتصادية التي عانى منها الأردن، شكلت تحديا كبيرا ما تطلب إجراء العديد من الإصلاحات، لافتًا إلى حرص جلالة الملك على بناء علاقات استراتيجية مع دول الاتحاد الأوربي، والتي ساهمت بشكل كبير في ودعم الأردن.

بدورهم، أعرب النواب: ميادة شريم، عيد النعيمات، فريد حداد، مجدي اليعقوب، شادي فريج، عن تقديرهم للدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمملكة، خصوصًا ما يخص اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، مشيرين إلى أهمية مواصلة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه أزمة اللجوء وتبعاته، التي أثرت على موارد الدولة بشكل عام.

وأكدوا أهمية تكثيف الجهود الدولية للوصول إلى حل سياسي يُعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والاقتصادية والسياسية التي تعاني منها دول المنطقة، ودعم جهود الأردن في مكافحة عمليات التهريب.

وأشاروا إلى أن الأردن يعاني من الضغط المتزايد على الخدمات الصحية والتعليمية نتيجة موجات اللجوء ما يستدعي

المزيد من الدعم خاصة للمحافظات والمناطق النائية.

من جانبه، أكد تشاتزيسافاس، أهمية تعزيز العلاقات بالثنائية، قائلًا إنه سيكون هناك عمل جاد وتعاون مشترك لدعم محاور التحديث الثلاثة السياسية، والاقتصادية، والإدارية.

وبين أن موقف الاتحاد الاوروبي واضح تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه يدعم كل الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد تشاتزيسافاس على أن موقف الاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطيني يتماشى مع الموقف الدولي الرامي إلى حل الدولتين وإحلال السلام.

واكد أن الاتحاد سيعيد النظر باتفاقيات التجارة مع الأردن بهدف تنميتها وتطويرها، واستعداد الاتحاد للوفاء بكل الالتزامات التي تعهد بها تجاه دعم الدول المستضيفة للجوء السوري.

--(بترا)

م خ / ف م/اح

25/09/2023 15:19:59