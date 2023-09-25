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3 لاعبين بمنتخب المبارزة يودعون دورة الألعاب الآسيوية

9/25/2023 11:32:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- ودع لاعبو منتخب المبارزة أسامة المصري، وعبدالله الطلحة، ورؤى المجالي، منافسات النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، وتستمر حتى 8 الشهر المقبل.
وشهدت منافسات اليوم الإثنين، إقامة فعاليات فردي سلاح السابر للرجال، ومثل منتخبنا فيها أسامة المصري وعبدالله الطحلة، وفردي سلاح الفلوريه ومثل منتخبنا فيها اللاعبة رؤى المجالي.
ولم تتمكن اللاعبة المجالي من تخطي الدور 16 بعد خسارتها أمام لاعبة هونغ كونغ "تشان نوك" .
وودع اللاعب أسامة المصري المنافسات من الدور 32 بعد خسارته أمام اللاعب السعودي عادل المطيري، فيما ودع اللاعب عبدالله الطحلة من الدور التمهيدي بعد أن حقق فوزا وحيدا على السعودي عمر محمد.
ويستكمل المنتخب الوطني للمبارزة مشاركته يوم غد الثلاثاء، حيث سيخوض اللاعب إياد عودة منافسات سلاح الإيبيه.
--(بترا)
خ خ/ ف م/اح
25/09/2023 15:07:26

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