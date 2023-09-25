3 لاعبين بمنتخب المبارزة يودعون دورة الألعاب الآسيوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- ودع لاعبو منتخب المبارزة أسامة المصري، وعبدالله الطلحة، ورؤى المجالي، منافسات النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، وتستمر حتى 8 الشهر المقبل.
وشهدت منافسات اليوم الإثنين، إقامة فعاليات فردي سلاح السابر للرجال، ومثل منتخبنا فيها أسامة المصري وعبدالله الطحلة، وفردي سلاح الفلوريه ومثل منتخبنا فيها اللاعبة رؤى المجالي.
ولم تتمكن اللاعبة المجالي من تخطي الدور 16 بعد خسارتها أمام لاعبة هونغ كونغ "تشان نوك" .
وودع اللاعب أسامة المصري المنافسات من الدور 32 بعد خسارته أمام اللاعب السعودي عادل المطيري، فيما ودع اللاعب عبدالله الطحلة من الدور التمهيدي بعد أن حقق فوزا وحيدا على السعودي عمر محمد.
ويستكمل المنتخب الوطني للمبارزة مشاركته يوم غد الثلاثاء، حيث سيخوض اللاعب إياد عودة منافسات سلاح الإيبيه.
--(بترا)
خ خ/ ف م/اح
25/09/2023 15:07:26
MENAFN25092023000117011021ID1107140187
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