التعليم النيابية تبحث قبول الطلبة في كليات التربية الرياضية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- بحثت لجنة التعليم والشباب النيابية، خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين، موضوع قبول الطلبة في كليات التربية الرياضية في الجامعات الرسمية.

وأكد رئيس اللجنة الدكتور طالب الصرايرة، بحضور أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مأمون الدبعي، ونواب رؤساء جامعات: الهاشمية، وآل البيت، ومؤتة، والأردنية، واليرموك، وعمداء الكليات الرياضية في الجامعات، ضرورة أن يكون هناك استراتيجية وطنية واضحة في تحسين كفاءة الطلاب الذين يدرسون التخصصات الرياضية لتأهيل خريجين قادرين على المنافسة محليا ودوليا وإقليميا.

ودعا إلى ضرورة إعادة النظر بأسس قبول الطلبة الراغبين بدراسة التخصصات الرياضية في الجامعات.

من جهته، أكد الدبعي أن السياسات العامة لوزارة التعليم العالي تنص على قبول 15 طالبًا متفوقًا رياضيًا، ضمن عدة شروط للقبول في كلية التربية الرياضية، أبرزها: الحصول على تقديم تقرير طبي رسمي يسمح للمتقدم بممارسة الأنشطة الرياضية، يتضمن خلوه من الأمراض والعيوب الجسمية وسلامة النظر وتمتعه بكامل الصحة البدنية.

وأشار إلى أنه سيجري دراسة زيادة أعداد الطلبة المقبولين على تعليمات قبول الطلبة المتفوقين رياضيا، وتعديل معدلات قبولهم في الجامعات، موضحاً أن المعدلات تتباين من جامعة لأخرى.

وشدد على ضرورة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وتخصيص مقاعد لهم في الكليات الرياضية، مطالبا الجامعات بتزويده بإحصائية لعدد الطلبة غير المقبولين في كليات الرياضة للعمل على تعديل معدلات القبول.

من جهتهم، طالب نواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بضرورة تشكيل لجنة تضم عمداء الكليات الرياضية، تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العملي، لدراسة وإعادة النظر بآلية قبول جديدة للطلبة في كليات التربية الرياضية، وآلية استثمار المواهب الرياضية الأردنية.

حضر الاجتماع، النواب، أحمد القطاونة، ومحمد شطناوي، ونواف الخوالدة، وغازي ذنيبات، ورمزي العجارمة.

--(بترا)

م خ/م ف/رق

25/09/2023 14:55:46