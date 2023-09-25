شومان تعلن أسماء الفائزين بجائزة أبدع في دورتها الـ19

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان، اليوم الاثنين، عن أسماء الفائزين بجائزة الإنتاج الإبداعي للأطفال واليافعين (أبدع) للدورة 19؛ وذلك بناءً على مخرجات لجان التحكيم التي أقرتها الهيئة العليا للجائزة.
ووفق بيان صحفي للمؤسسة اليوم الاثنين، فاز في المجال الإبداعي عن حقل المقالة في الفئة العمرية (12-15 عاما)، جود جرير غنيمات من البلقاء، كما فاز عن الفئة العمرية (16-18 عاما) مناصفة، سندس أشرف الأعرج وآية غسان الجابري، من عمان، أما في حقل الشعر فقد فاز عن الفئة العمرية (12- 15 عاما) عبد الرحمن أحمد المبيضين من الكرك، وعن الفئة العمرية (16-18 عاما) عبد الرحمن محمد الهبراوي من الزرقاء.
وفي مجال الفنون التشكيلية والبصرية، فاز عن حقل الرسم في الفئة العمرية (8 -11 عاما)، رفيف هاني عباس النوافلة من معان، وعن الفئة العمرية (12-15 عاما) غزل غسان بسطامي من عمان، وعن الفئة العمرية (16-18 عاما) فقد فاز بها عمر نزار الزعبي من إربد.
وفي حقل النحت والخزف، فازت عن الفئة العمرية (8-11 عاما) رزان أحمد المبيضين من الكرك، كما فازت ميرة أيمن هرفيل من الزرقاء عن الفئة العمرية (12-15 عاما)، في حين ذهبت الجائزة عن الفئة العمرية (16-18 عاما) مناصفة بين نور ربيع الدرويش ومريم أحمد أمين الخطيب من عمان.
وفي مجال الفنون الأدائية عن حقل الموسيقا، فقد فاز عن الفئة العمرية (8-11 عاما) سامي أشرف نيروخ من عمان (عن الآلة الشرقية /القانون )، ورامز أشرف الفانك من عمان (عن الآلة الغربية/ البيانو)، في حين فاز عن الفئة العمرية (12 - 15 عاما) عمر علاء البشيتي من عمان (عن الآلة الشرقية/ القانون)، وعن (الآلة الغربية) فقد فاز فيها مناصفة كل من ليلى أيمن العزيزي على آلة الكمان، ونور رامي بطارسة عن آلة البيانو، وعن الفئة العمرية (16-18 عاما) فاز فيها مناصفة كل من أمير علاء صويص من البلقاء (عن الآلة الشرقية/العود)، ووائل حابس الكور من إربد عن (الآلة الشرقية/العود)، وسطام سجال سطام المجالي من عمان عن (الآلة الغربية/ البيانو).
أما في حقل الرقص عن الفئة العمرية (8-11 عاما)، فقد فاز بالجائزة فرقة داريا عيد وتيا سبانخ (Hip Hop) من عمان، في حين ذهبت الجائزة عن الفئة الثانية (12-15 عاما) إلى فرقة ساره روث طارق الربضي (دبكة وفلكور شعبي) من عمان، كما فاز بالجائزة عن الفئة العمرية (16-18 عاما) فرقة أحمد شلباية (دبكة) من عمان.
وفي مجال الابتكارات العلمية عن حقل العلوم، فاز عن الفئة العمرية (12-18 عاما)، سلمى عمر الشغنوبي من عمان، في حين فاز عن الفئة العمرية (16-18 عاما) مناصفة، كل من مجموعة جون خواجا وسيف راشد، ومجموعة ياسمين الصديق وجوانا عبدالله من عمان.
وأشارت الهيئة العلمية للجائزة في البيان، إلى أنه تم تقييم أعمال الجائزة، بحسب مخرجات ورشات تدريبية عقدتها المؤسسة في مجالات الجائزة، وحسب المعايير المتفق عليها مع اللجنة العليا للجائزة، مبينة أنه بلغ عدد الفائزين بالجائزة هذا العام، 26 فائزا وفائزة في مختلف الحقول.
--(بترا)
م ت/رق
25/09/2023 14:52:08
MENAFN25092023000117011021ID1107140185
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