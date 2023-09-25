شومان تعلن أسماء الفائزين بجائزة أبدع في دورتها الـ19

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان، اليوم الاثنين، عن أسماء الفائزين بجائزة الإنتاج الإبداعي للأطفال واليافعين (أبدع) للدورة 19؛ وذلك بناءً على مخرجات لجان التحكيم التي أقرتها الهيئة العليا للجائزة.

ووفق بيان صحفي للمؤسسة اليوم الاثنين، فاز في المجال الإبداعي عن حقل المقالة في الفئة العمرية (12-15 عاما)، جود جرير غنيمات من البلقاء، كما فاز عن الفئة العمرية (16-18 عاما) مناصفة، سندس أشرف الأعرج وآية غسان الجابري، من عمان، أما في حقل الشعر فقد فاز عن الفئة العمرية (12- 15 عاما) عبد الرحمن أحمد المبيضين من الكرك، وعن الفئة العمرية (16-18 عاما) عبد الرحمن محمد الهبراوي من الزرقاء.

وفي مجال الفنون التشكيلية والبصرية، فاز عن حقل الرسم في الفئة العمرية (8 -11 عاما)، رفيف هاني عباس النوافلة من معان، وعن الفئة العمرية (12-15 عاما) غزل غسان بسطامي من عمان، وعن الفئة العمرية (16-18 عاما) فقد فاز بها عمر نزار الزعبي من إربد.

وفي حقل النحت والخزف، فازت عن الفئة العمرية (8-11 عاما) رزان أحمد المبيضين من الكرك، كما فازت ميرة أيمن هرفيل من الزرقاء عن الفئة العمرية (12-15 عاما)، في حين ذهبت الجائزة عن الفئة العمرية (16-18 عاما) مناصفة بين نور ربيع الدرويش ومريم أحمد أمين الخطيب من عمان.

وفي مجال الفنون الأدائية عن حقل الموسيقا، فقد فاز عن الفئة العمرية (8-11 عاما) سامي أشرف نيروخ من عمان (عن الآلة الشرقية /القانون )، ورامز أشرف الفانك من عمان (عن الآلة الغربية/ البيانو)، في حين فاز عن الفئة العمرية (12 - 15 عاما) عمر علاء البشيتي من عمان (عن الآلة الشرقية/ القانون)، وعن (الآلة الغربية) فقد فاز فيها مناصفة كل من ليلى أيمن العزيزي على آلة الكمان، ونور رامي بطارسة عن آلة البيانو، وعن الفئة العمرية (16-18 عاما) فاز فيها مناصفة كل من أمير علاء صويص من البلقاء (عن الآلة الشرقية/العود)، ووائل حابس الكور من إربد عن (الآلة الشرقية/العود)، وسطام سجال سطام المجالي من عمان عن (الآلة الغربية/ البيانو).

أما في حقل الرقص عن الفئة العمرية (8-11 عاما)، فقد فاز بالجائزة فرقة داريا عيد وتيا سبانخ (Hip Hop) من عمان، في حين ذهبت الجائزة عن الفئة الثانية (12-15 عاما) إلى فرقة ساره روث طارق الربضي (دبكة وفلكور شعبي) من عمان، كما فاز بالجائزة عن الفئة العمرية (16-18 عاما) فرقة أحمد شلباية (دبكة) من عمان.

وفي مجال الابتكارات العلمية عن حقل العلوم، فاز عن الفئة العمرية (12-18 عاما)، سلمى عمر الشغنوبي من عمان، في حين فاز عن الفئة العمرية (16-18 عاما) مناصفة، كل من مجموعة جون خواجا وسيف راشد، ومجموعة ياسمين الصديق وجوانا عبدالله من عمان.

وأشارت الهيئة العلمية للجائزة في البيان، إلى أنه تم تقييم أعمال الجائزة، بحسب مخرجات ورشات تدريبية عقدتها المؤسسة في مجالات الجائزة، وحسب المعايير المتفق عليها مع اللجنة العليا للجائزة، مبينة أنه بلغ عدد الفائزين بالجائزة هذا العام، 26 فائزا وفائزة في مختلف الحقول.

--(بترا)

م ت/رق

25/09/2023 14:52:08