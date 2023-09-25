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الأردن يسيّر طائرة إغاثية جديدة إلى ليبيا

9/25/2023 11:32:12 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- تنفيذ لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، قامت الهيئة الخيرية الهاشمية، بتجهيز وتسيير طائرة مساعدات إنسانية إغاثية ثانية إلى ليبيا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية/ سلاح الجو.

وقال، بيان صدر عن الهيئة اليوم الاثنين، إن الطائرة تحمل مواد إغاثية طارئة تتضمن أدوية ومعقمات ومواد إسعافات أولية، وخياما وحقائب نوم، ومواد غذائية وحقائب إخلاء طبي ومدافئ.

وأضاف أنه جرى التنسيق مع الجهات المعنية في ليبيا لإيصال هذه المواد لجميع المناطق المتأثرة بالإعصار والفيضانات لتوزيعها على مستحقيها من الأسر المتضررة.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، إنه استجابة لتوجيهات جلالة الملك بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة للأشقاء في ليبيا جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت شرق ليبيا أخيرا، جرى بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية تجهيز الطائرة الثانية من المساعدات لإيصالها وتسليمها للجهات المعنية العاملة في الميدان وتوزيعها على المتضررين، ومد يد العون لهم في مصابهم الجلل.

وثمن الشبلي دور الشركاء الذين ساهموا في تجهيز هذه المساعدات لتقديمها الى الأخوة في ليبيا.

وكان الأردن وبتوجيهات ملكية، سير في 14 الشهر الحالي طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى دولة ليبيا، على متنها فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع لمديرية الأمن العام، للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ عن الأشخاص المحاصرين جراء السيول والفيضانات، حيث ضم الفريق 88 عضوا من بينهم 5 أطباء من الخدمات الطبية الملكية.

--(بترا)


ج ب/ ن ح/رق

25/09/2023 14:59:52

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