ملتقى لمديري معاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا) هبة العسعس- قال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن التغييرات والتطورات التي تفرضها عملية التطور التقني والتكنولوجي، باتت سمة العصر، ما يتطلب من أجهزة الخدمة المدنية، ومعاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي، سرعة التكيف مع متطلباتها، وتهيئة الأجهزة الحكومية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الناصر، نيابة عن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، خلال رعايته اليوم الاثنين، ملتقى مديري معاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي، حول دورهم في تطوير الأداء الحكومي من خلال تبني استراتيجيات التحول الرقمي.

وأضاف أن التكيف يأتي من خلال تطوير أساليب استقطاب وانتقاء الموظفين، ليكونوا قادرين من حيث المهارات والقدرات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي، وتقنيات الاتصال الحديثة على الاندماج الفوري والسريع مع متطلبات مهامهم الوظيفية، وتقصير فترة التعريف والتدريب الأولية، أو من خلال تنفيذ برامج التأهيل والتدريب المكثف، لرفع قدرات الموظفين في مجال استراتيجيات التحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة.

وأشار إلى أن الحكومة مهتمة برعاية هذا التجمع العربي، الذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، بهدف تبادل الخبرات، والاستفادة من التراكم المعرفي لديها، وتوفير الوقت والجهد، والاستفادة من الدروس والعبر والممارسات المميزة.

ولفت الناصر إلى أن ما تناولته خارطة تحديث القطاع العام بمحاورها ومكوناتها التحديثية السبعة، خاصة ما يتصل بمكوني " الإجراءات والرقمنة "، تهدف إلى الوصول إلى إجراءات حكومية رشيقة ومتناسقة ومؤتمتة، تُحقق التكامل وتسرع الرقمنة، وتدعم الإدارة الذكية وكفاءة الإنفاق ومكون المورد البشري.

من جهته، قال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية، الدكتور ناصر القحطاني، إن الملتقى يركز على دور المعاهد والمدارس في تطوير الأداء الحكومي من خلال تبني استراتيجيات جديدة، ويعد فرصة لتطوير القطاع العام كمسألة ضرورية وملحة.

وبين أن تحقيق تنمية مستدامة لا يأتي إلا من خلال تطوير القطاع العام، داعيا إلى الاستفادة من تجارب وآليات القطاع الخاص، إذ أن الإصرار على تحقيق رؤى الحكومات في تحديث القطاع العام يكمن في التحول الرقمي، للوصول إلى رضى متلقي الخدمة الذين يعدون أساس ذلك كله.

وأشار إلى ضرورة وجود المدخلات والمخرجات والتقييم والمراقبة، لرصد مواطن التقدم والتراجع، بما يمكنهم من البناء ومعالجة الخلل لاحقا، متطلعا إلى تعزيز نشاط الحكومات من خلال هذا الملتقيات وتحقيق أهدافها.

وقال رئيس ديوان الموظفين العام ورئيس الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، موسى أبو زيد، إن هذه اللقاءات تشكل فرصة لتبادل الخبرات وعرض قصص النجاح، والوقوف على آخر مستجدات وصلت إليها مدارس ومعاهد الإدارة، ودورها على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن التدريب هو أحد المكونات الرئيسة لتحقيق التنمية الإدارية، ودعم عمل القطاع العام ومواكبة التغيرات، مؤكدا ضرورة دعم مجالس الإدارة للمبادرة والريادة والابتكار، والاستعانة بالعقول المبدعة للسير بدولها للإمام.

من جهتها، قالت مدير عام معهد الإدارة العامة، المهندسة سهام الخوالدة، إن المعهد يسعى لتعزيز أواصر التعاون والشراكات، ويؤمن بأهمية العمل الجماعي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن هذا اللقاء سيعزز تبادل التجارب والخبرات، والاستفادة في تطوير العمل حسب أفضل الممارسات، ومواكبة كل ما هو جديد في مجالات تطوير عمليات بناء القدرات، وتقديم التدريب المناسب لموظفي القطاع العام.

وبينت أن الملتقى سيسلط الضوء على موضوع التحول الرقمي، مشيرة إلى أنه حسب الاستراتيجية الجديدة للمعهد فإن من أهم أهدافه التحول الرقمي، وتطوير الخدمات التي يقدمها المعهد في صقل مهارات موظفي القطاع العام، بما يخدم التحول الرقمي الذي يعد أهم مكونات خارطة تحديث القطاع العام.

وتناولت الملتقى تطوير الأداء الحكومي من خلال تنبتي استراتيجيات التحول الرقمي، ورؤية مستقبلية لتعزيز التنمية البشرية في ظل التحول الرقمي، ودور التدريب الإلكتروني في رفع كفاءة رأس المال البشري، والتقييم الإلكتروني، واستراتيجيات التحول الرقمي.

--(بترا)

ه ع/م ف/رق

25/09/2023 14:44:59