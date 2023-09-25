المركزي يعمم على شركات الصرافة بتوفير ضوابط أمن وسلامة نقل الأموال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- عمم البنك المركزي على شركات الصرافة المرخصة في المملكة ضرورة توفير الضوابط اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بعملية نقل الأموال.

ويأتي التعميم للحفاظ على أمن وسلامة تعاملات شركات الصرافة المرخصة والمتعاملين معها، لتعزيز الضوابط الأمنية والرقابية الخاصة بأمن النقد والحد من مخاطر قد يتعرض لها القطاع الصيرفي وعلى وجه الخصوص تلك المرتبطة بعمليات نقل الأموال.

وأكد البنك المركزي ضرورة تلبية مواصفات ومتطلبات لضمان سلامة نقل الأموال، تتضمن تجهيز المركبات المخصصة لنقل الأموال بشكل يضمن الحد من أية مخاطر قد تتعرض لها شركات الصرافة المرخصة خلال عملية نقل الأموال وعلى ان يتم تزويد المركبات المخصصة لنقل الأموال بأجهزة تتبع عبر الأقمار الصناعية ترتبط بقسم العمليات لدى مقر شركة الصرافة المرخصة الرئيسي.

كما أكد ضرورة استخدام مركبات تكون مجهزة بأحدث المواصفات العالمية للأمان لخزن ونقل الاموال، وتزويد المركبات المخصصة لنقل الأموال بأنظمة متابعة مثل: كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية وترتبط بمقر شركة الصرافة المرخصة الرئيسي.

وشدد "المركزي" على ضرورة توفير وثيقة تأمين تغطي كافة المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها شركة الصرافة المرخصة في إطار عملية نقل الأموال، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل ضمان السرية التامة في عملية نقل الأموال من و/ او الى الشركة، وتخصيص شركة الصرافة المرخصة لكادر مؤهل بعدد مناسب ذوي خبرة عسكرية وأمنية تخدم تنفيذ اعمال نقل الأموال شريطة تعيينهم على كادر الشركة الوظيفي، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل دائرة التدقيق الداخلي لكل شركة على الإجراءات المتخذة في عملية نقل الأموال وإدراجها ضمن خطة تدقيق الشركة.

--(بترا)

رش/ اح

25/09/2023 14:45:08