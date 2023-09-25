الجمارك تنظم جولات تفتيشية لمكافحة التهريب في الأسواق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- نفذت دائرة الجمارك من خلال مديرية مكافحة التهريب، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية جولات تفتيشية مكثفة، شملت العديد من المحال التجارية التي تبيع البضائع المهربة بكافة أشكالها.
وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنه تم ضبط كميات كبيرة من الدخان والمعسل غير مدفوع الرسوم، وسجائر إلكترونية و"جوس" مقلد، إضافة إلى ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومنشطات جنسية، وألعاب نارية وبضائع ممنوعة كمسدسات الخرز وغيرها.
وبحسب البيان، تهدف هذه الجولات إلى حماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين، إضافة إلى محاربة الغش التجاري والمواد المهربة والمخالفة لقواعد الصحة العامة، وبسط العدالة في الأسواق وزيادة وعي المواطنين والتجار بأضرار التهريب بشكل عام وانعكاساتها السلبية على المجتمع والاقتصاد الوطني، وتطبيق الأنظمة والقوانين الناظمة للعمل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المهربين.
يشار إلى أن هذه الجولات التفتيشية المكثفة تمت بناءً على معلومات، وتعاون وثيق بين الجمارك والأجهزة الأمنية والشراكة الحقيقية مع المواطن الذي يعتبر الركيزة الأساسية في عملية المكافحة وتقديم المعلومات التي من شأنها الإضرار في صحته وسلامته، وكذلك حماية التجار و القطاعات التجارية الملتزمة لرفع سوية الاقتصاد الوطني فضلاً عن فرض رقابة جمركية على الأسواق وتجفيف منابع التهريب، والتي تؤثر على الصناعات المحلية والاقتصاد الوطني.
وتهيب دائرة الجمارك المواطنين بضرورة التعاون مع الجمارك والإبلاغ فورا عن أية مخالفة من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وصحة المواطن على الرقم المجاني 105 دائرة الجمارك مركز عمليات مكافحة التهريب.
--(بترا)
رش/رق
25/09/2023 14:33:47
MENAFN25092023000117011021ID1107140181
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