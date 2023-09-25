الجمارك تنظم جولات تفتيشية لمكافحة التهريب في الأسواق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- نفذت دائرة الجمارك من خلال مديرية مكافحة التهريب، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية جولات تفتيشية مكثفة، شملت العديد من المحال التجارية التي تبيع البضائع المهربة بكافة أشكالها.

وقالت الدائرة في بيان صحفي اليوم الاثنين، إنه تم ضبط كميات كبيرة من الدخان والمعسل غير مدفوع الرسوم، وسجائر إلكترونية و"جوس" مقلد، إضافة إلى ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومنشطات جنسية، وألعاب نارية وبضائع ممنوعة كمسدسات الخرز وغيرها.

وبحسب البيان، تهدف هذه الجولات إلى حماية الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين، إضافة إلى محاربة الغش التجاري والمواد المهربة والمخالفة لقواعد الصحة العامة، وبسط العدالة في الأسواق وزيادة وعي المواطنين والتجار بأضرار التهريب بشكل عام وانعكاساتها السلبية على المجتمع والاقتصاد الوطني، وتطبيق الأنظمة والقوانين الناظمة للعمل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المهربين.

يشار إلى أن هذه الجولات التفتيشية المكثفة تمت بناءً على معلومات، وتعاون وثيق بين الجمارك والأجهزة الأمنية والشراكة الحقيقية مع المواطن الذي يعتبر الركيزة الأساسية في عملية المكافحة وتقديم المعلومات التي من شأنها الإضرار في صحته وسلامته، وكذلك حماية التجار و القطاعات التجارية الملتزمة لرفع سوية الاقتصاد الوطني فضلاً عن فرض رقابة جمركية على الأسواق وتجفيف منابع التهريب، والتي تؤثر على الصناعات المحلية والاقتصاد الوطني.

وتهيب دائرة الجمارك المواطنين بضرورة التعاون مع الجمارك والإبلاغ فورا عن أية مخالفة من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني وصحة المواطن على الرقم المجاني 105 دائرة الجمارك مركز عمليات مكافحة التهريب.

--(بترا)

رش/رق

25/09/2023 14:33:47