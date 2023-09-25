الأمير فيصل يطمئن على البعثة الأردنية بدورة الألعاب الآسيوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
هانغتشو 25 أيلول (بترا)- اطمأن سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، على أعضاء البعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
والتقى سموه، خلال زيارته اليوم الاثنين مقر البعثة في قرية اللاعبين الخاصة بالدورة، لاعبات ولاعبي المنتخبات الوطنية وأجهزتهم الفنية والطاقم الإداري بالبعثة، حيث اطلع سموه على تحضيراتهم وتطلعاتهم من المشاركة الآسيوية.
كما اطمأن سموه على التحضيرات الإدارية للبعثة، مؤكداً أن طواقم اللجنة الأولمبية الأردنية حريصة على توفير جميع احتياجات البعثة وتأمين سُبل الراحة للجميع.
وأعرب سموه خلال زيارته عن ثقته الكاملة بالرياضيين الأردنيين من أجل تحقيق أفضل النتائج والإنجازات في النسخة الحالية من دورة الألعاب الآسيوية.
--(بترا)
خ خ/م ف/اح
25/09/2023 13:55:15
MENAFN25092023000117011021ID1107140180
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.