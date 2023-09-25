الأمير فيصل يطمئن على البعثة الأردنية بدورة الألعاب الآسيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

هانغتشو 25 أيلول (بترا)- اطمأن سمو الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، على أعضاء البعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

والتقى سموه، خلال زيارته اليوم الاثنين مقر البعثة في قرية اللاعبين الخاصة بالدورة، لاعبات ولاعبي المنتخبات الوطنية وأجهزتهم الفنية والطاقم الإداري بالبعثة، حيث اطلع سموه على تحضيراتهم وتطلعاتهم من المشاركة الآسيوية.

كما اطمأن سموه على التحضيرات الإدارية للبعثة، مؤكداً أن طواقم اللجنة الأولمبية الأردنية حريصة على توفير جميع احتياجات البعثة وتأمين سُبل الراحة للجميع.

وأعرب سموه خلال زيارته عن ثقته الكاملة بالرياضيين الأردنيين من أجل تحقيق أفضل النتائج والإنجازات في النسخة الحالية من دورة الألعاب الآسيوية.

--(بترا)

خ خ/م ف/اح

25/09/2023 13:55:15