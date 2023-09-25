اتحاد الجامعات العربية يشارك ببرنامج إعداد قادة التنمية المستدامة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- شارك أمين عام اتحاد الجامعات العربية عمرو عزت سلامة في فعاليات برنامج إعداد قادة التنمية المستدامة، الذي ينظمه اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع معهد إعداد القادة في وزارة التعليم العالي المصرية والجامعة البريطانية في مصر.

ووفقا لبيان الاتحاد اليوم الاثنين، قال سلامة خلال حفل إطلاق البرنامج الذي حضره الأمين العام المساعد للاتحاد الجامعات العربية الدكتور خميسي حميدي ومديرة الادارة بالاتحاد لينا البيطار، إن هذا البرنامج يأتي كجزء من الاهتمام المشترك بين وزارة التعليم العالي المصرية واتحاد الجامعات العربية لتعزيز جودة التعليم وتحسين مستوى المواطن في الوطن العربي.

واشار الى أن البرنامج يستهدف طلاب الجامعات العربية، حيث سيسهم في توحيد الرؤى والمفاهيم بين الطلاب لتكوين جيل من القادة المؤهلين قادر على مواكبة التحولات على الساحة الإقليمية والعالمية.

ويهدف البرنامج ايضا إلى زيادة الوعي بالأمن القومي العربي، ويشمل محاضرة حول حياة الطلاب والتنمية المستدامة في عالم ما بعد جائحة كورونا، وتسليط الضوء على دور الفن كقوى ناعمة لمواجهة الأفكار غير السوية.

من جهته، أعرب مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة الدكتور كريم همام، عن إيمانه بأن الشباب هم محور التطوير والتقدم، وسيكون لهم دور كبير في بناء مستقبل مصر والوطن العربي.

ودعا همام الشباب إلى الاستفادة من فرص التعليم المتاحة لهم، مع التحفيز على الابتكار وتطوير المهارات اللازمة لتحقيق النجاح في مختلف المجالات.

بدوره، أكد رئيس الجامعة البريطانية في مصر الدكتور محمد لطفي، أن الجامعة تؤمن بدورها الرائد في خلق جيل من القادة والرواد الذين يساهمون في رسم مستقبل أفضل لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

وشدد على أن الشباب هم القوة الحقيقية الدافعة للتغيير، لذلك وضعت الجامعة استراتيجية شاملة لتمكينهم وبنائهم.

--(بترا)

س ص/ أ أ/اح

25/09/2023 13:33:16