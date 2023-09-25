اتحاد الجامعات العربية يشارك ببرنامج إعداد قادة التنمية المستدامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- شارك أمين عام اتحاد الجامعات العربية عمرو عزت سلامة في فعاليات برنامج إعداد قادة التنمية المستدامة، الذي ينظمه اتحاد الجامعات العربية بالتعاون مع معهد إعداد القادة في وزارة التعليم العالي المصرية والجامعة البريطانية في مصر.
ووفقا لبيان الاتحاد اليوم الاثنين، قال سلامة خلال حفل إطلاق البرنامج الذي حضره الأمين العام المساعد للاتحاد الجامعات العربية الدكتور خميسي حميدي ومديرة الادارة بالاتحاد لينا البيطار، إن هذا البرنامج يأتي كجزء من الاهتمام المشترك بين وزارة التعليم العالي المصرية واتحاد الجامعات العربية لتعزيز جودة التعليم وتحسين مستوى المواطن في الوطن العربي.
واشار الى أن البرنامج يستهدف طلاب الجامعات العربية، حيث سيسهم في توحيد الرؤى والمفاهيم بين الطلاب لتكوين جيل من القادة المؤهلين قادر على مواكبة التحولات على الساحة الإقليمية والعالمية.
ويهدف البرنامج ايضا إلى زيادة الوعي بالأمن القومي العربي، ويشمل محاضرة حول حياة الطلاب والتنمية المستدامة في عالم ما بعد جائحة كورونا، وتسليط الضوء على دور الفن كقوى ناعمة لمواجهة الأفكار غير السوية.
من جهته، أعرب مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة الدكتور كريم همام، عن إيمانه بأن الشباب هم محور التطوير والتقدم، وسيكون لهم دور كبير في بناء مستقبل مصر والوطن العربي.
ودعا همام الشباب إلى الاستفادة من فرص التعليم المتاحة لهم، مع التحفيز على الابتكار وتطوير المهارات اللازمة لتحقيق النجاح في مختلف المجالات.
بدوره، أكد رئيس الجامعة البريطانية في مصر الدكتور محمد لطفي، أن الجامعة تؤمن بدورها الرائد في خلق جيل من القادة والرواد الذين يساهمون في رسم مستقبل أفضل لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وشدد على أن الشباب هم القوة الحقيقية الدافعة للتغيير، لذلك وضعت الجامعة استراتيجية شاملة لتمكينهم وبنائهم.
--(بترا)
س ص/ أ أ/اح
25/09/2023 13:33:16
MENAFN25092023000117011021ID1107140179
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