نادي البشارات واتحاد الجولف يكرمان أطفالا من ذوي الاحتياجات الخاصة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- كرم نادي البشارات بالتعاون مع اتحاد الجولف، أطفالا من ذوي الاحتياجات الخاصة في مقر النادي بمنطقة غمدان، ضمن الدور الإنساني الاجتماعي للاتحاد والنادي في التواصل مع المجتمع المحلي بجميع أطيافه.
وتضمن حفل التكريم الذي أقيم أمس الأحد، تعريف الأطفال برياضة الجولف وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة لاعبي منتخب الأمن العام للتدريب وممارسة اللعبة، قبل أن يتخلل الاحتفال إقامة مأدبة غداء وتقديم عدد من الفقرات الترويجية.
وقال مدير النادي راجي البشارات: "لا تقتصر رسالتنا على ممارسة رياضة الجولف، بل تمتد إلى أهداف إنسانية واجتماعية".
من جانبه، أعرب مندوب النادي في اتحاد الجولف وأمين الصندوق أمجد عكة، عن شكر أسرة الجولف في الأردن لنادي البشارات، لاهتمامهم بإقامة مثل هذه النشاطات التي تعكس الجانب المشرق للرياضة، مؤكدا أن أبواب اتحاد الجولف مفتوحة دوما لشرائح المجتمع الأردني جميعها.
ويعد نادي البشارات، أول وأقدم نادي جولف في الأردن، وتأسس عام 1989، وقدم الكثير لهذه الرياضة باكتشاف العديد من نجوم اللعبة.
--(بترا)
خ خ/أ م/اح
25/09/2023 13:28:32
MENAFN25092023000117011021ID1107140178
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