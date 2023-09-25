Tuesday, 26 September 2023 09:03 GMT

نادي البشارات واتحاد الجولف يكرمان أطفالا من ذوي الاحتياجات الخاصة

9/25/2023 11:31:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- كرم نادي البشارات بالتعاون مع اتحاد الجولف، أطفالا من ذوي الاحتياجات الخاصة في مقر النادي بمنطقة غمدان، ضمن الدور الإنساني الاجتماعي للاتحاد والنادي في التواصل مع المجتمع المحلي بجميع أطيافه.
وتضمن حفل التكريم الذي أقيم أمس الأحد، تعريف الأطفال برياضة الجولف وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة لاعبي منتخب الأمن العام للتدريب وممارسة اللعبة، قبل أن يتخلل الاحتفال إقامة مأدبة غداء وتقديم عدد من الفقرات الترويجية.
وقال مدير النادي راجي البشارات: "لا تقتصر رسالتنا على ممارسة رياضة الجولف، بل تمتد إلى أهداف إنسانية واجتماعية".
من جانبه، أعرب مندوب النادي في اتحاد الجولف وأمين الصندوق أمجد عكة، عن شكر أسرة الجولف في الأردن لنادي البشارات، لاهتمامهم بإقامة مثل هذه النشاطات التي تعكس الجانب المشرق للرياضة، مؤكدا أن أبواب اتحاد الجولف مفتوحة دوما لشرائح المجتمع الأردني جميعها.
ويعد نادي البشارات، أول وأقدم نادي جولف في الأردن، وتأسس عام 1989، وقدم الكثير لهذه الرياضة باكتشاف العديد من نجوم اللعبة.
--(بترا)
خ خ/أ م/اح
25/09/2023 13:28:32

MENAFN25092023000117011021ID1107140178

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث