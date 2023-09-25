نادي البشارات واتحاد الجولف يكرمان أطفالا من ذوي الاحتياجات الخاصة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- كرم نادي البشارات بالتعاون مع اتحاد الجولف، أطفالا من ذوي الاحتياجات الخاصة في مقر النادي بمنطقة غمدان، ضمن الدور الإنساني الاجتماعي للاتحاد والنادي في التواصل مع المجتمع المحلي بجميع أطيافه.

وتضمن حفل التكريم الذي أقيم أمس الأحد، تعريف الأطفال برياضة الجولف وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة لاعبي منتخب الأمن العام للتدريب وممارسة اللعبة، قبل أن يتخلل الاحتفال إقامة مأدبة غداء وتقديم عدد من الفقرات الترويجية.

وقال مدير النادي راجي البشارات: "لا تقتصر رسالتنا على ممارسة رياضة الجولف، بل تمتد إلى أهداف إنسانية واجتماعية".

من جانبه، أعرب مندوب النادي في اتحاد الجولف وأمين الصندوق أمجد عكة، عن شكر أسرة الجولف في الأردن لنادي البشارات، لاهتمامهم بإقامة مثل هذه النشاطات التي تعكس الجانب المشرق للرياضة، مؤكدا أن أبواب اتحاد الجولف مفتوحة دوما لشرائح المجتمع الأردني جميعها.

ويعد نادي البشارات، أول وأقدم نادي جولف في الأردن، وتأسس عام 1989، وقدم الكثير لهذه الرياضة باكتشاف العديد من نجوم اللعبة.

--(بترا)

خ خ/أ م/اح

25/09/2023 13:28:32