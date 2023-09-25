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أشغال العاصمة تطرح أول عطاء على نظام الشراء الإلكتروني الموحد

9/25/2023 11:31:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- أعلنت مديرية أشغال العاصمة عن طرح عطاء تنفيذ أشغال صيانة العبارات الأنبوبية وأعمال تصريف المياه على الطرق الرئيسية والثانوية والقروية في لواء ناعور عبر نظام الشراء الإلكتروني (JONEPS)، لتكون بذلك أول مديرية أشغال تستخدم هذا النظام لطرح عطاءاتها.
ويعد نظام الشراء الإلكتروني وفق بيان وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الاثنين، نقطة تحول كبيرة في منظومة إصلاح سياسات الشراء الحكومي عبر تطبيق معايير النزاهة والشفافية وتقليل الحاجة لتدخل العنصر البشري في إجراءات الشراء.
ويأتي هذا النظام في إطار توجهات الوزارة لتنفيذ خطة التحول الرقمي عبرَ توفير خدمات حكومية مؤتمتة، ما يمهد الطريق للارتقاء بالخدمة الحكومية ضمانًا لراحة المواطن، ورفع كفاءة الأعمال عبرَ توفير الوقت والجهد والتكاليف، وتحسين مرتبة الأردن في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية، والتزامًا من الوزارة بالتحول نحو الإدارة الإلكترونية في أتمتة إجراءات الشراء من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني (JONEPS).
- -(بترا)
م ح/أ م/اح
25/09/2023 13:14:39

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