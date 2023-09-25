المدن الصناعية تؤكد سعيها لإيجاد بدائل لخفض فاتورة الطاقة على مستثمريها

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 25 أيلول (بترا)- قال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد، أن الشركة وقعت أخيرا عددا من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات، بحثت من خلالها سبل خفض كلف الإنتاج على المستثمر الصناعي والتقليل من فاتورة استهلاك الطاقة، باعتبارها عاملا رئيسيا في جذب الاستثمارات للمدن الصناعية.

وحسب بيان الشركة اليوم الاثنين، أشاد جويعد، خلال لقاء بين عدد من المستثمرين بالمدن الصناعية وشركات الغاز المسال في الأردن، بالخبرة الوطنية التي تمتلكها شركة البترول الوطنية وجهودها لاستخراج الغاز من حقل الريشة، والذي يتوقع أن يرى النور نهاية هذا العام، حيث سيمكن العديد من الجهات الاستفادة منه في عمليات الإنتاج.

ولفت إلى عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة على الصعيد الاقتصادي، وفي مقدمتها محاور خطة التحديث الاقتصادي الخاصة بالقطاع الصناعي وإقرار قانون الاستثمار ونظام البيئة الاستثمارية، إضافة إلى القرار الذي اتخذته الحكومة بدعم فاتورة الطاقة وأجور العمالة في مدينتي الطفيلة والحسين الصناعيتين في محافظتي الطفيلة والكرك، الذي ساهم باستقطاب العديد من الاستثمارات الصناعية إليها.

وجدد جويعد، تأكيد دور شركة المدن الصناعية الأردنية في نهضة القطاع الصناعي في الأردن، حيث أنها وعلى مدار أكثر من أربعين عاما في مجال إدارة وتطوير وترويج المدن الصناعية، عاصرت خلالها مختلف التطورات التي شهدها القطاع الصناعي الأردني، فمن مدينة صناعية واحدة إلى عشر مدن صناعية اليوم، تغطي مختلف مناطق المملكة.

وأضاف أنها تغطي ما نسبته 35بالمئة من الشركات العاملة في القطاع الصناعي و26 بالمئة من العمالة التي يوظفها القطاع الصناعي الأردني و33 بالمئة من صادرات القطاع الصناعي.

--(بترا)

م م/أ م / س س

25/09/2023 13:00:43