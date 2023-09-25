المدن الصناعية تؤكد سعيها لإيجاد بدائل لخفض فاتورة الطاقة على مستثمريها

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- قال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد، أن الشركة وقعت أخيرا عددا من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات، بحثت من خلالها سبل خفض كلف الإنتاج على المستثمر الصناعي والتقليل من فاتورة استهلاك الطاقة، باعتبارها عاملا رئيسيا في جذب الاستثمارات للمدن الصناعية.
وحسب بيان الشركة اليوم الاثنين، أشاد جويعد، خلال لقاء بين عدد من المستثمرين بالمدن الصناعية وشركات الغاز المسال في الأردن، بالخبرة الوطنية التي تمتلكها شركة البترول الوطنية وجهودها لاستخراج الغاز من حقل الريشة، والذي يتوقع أن يرى النور نهاية هذا العام، حيث سيمكن العديد من الجهات الاستفادة منه في عمليات الإنتاج.
ولفت إلى عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة على الصعيد الاقتصادي، وفي مقدمتها محاور خطة التحديث الاقتصادي الخاصة بالقطاع الصناعي وإقرار قانون الاستثمار ونظام البيئة الاستثمارية، إضافة إلى القرار الذي اتخذته الحكومة بدعم فاتورة الطاقة وأجور العمالة في مدينتي الطفيلة والحسين الصناعيتين في محافظتي الطفيلة والكرك، الذي ساهم باستقطاب العديد من الاستثمارات الصناعية إليها.
وجدد جويعد، تأكيد دور شركة المدن الصناعية الأردنية في نهضة القطاع الصناعي في الأردن، حيث أنها وعلى مدار أكثر من أربعين عاما في مجال إدارة وتطوير وترويج المدن الصناعية، عاصرت خلالها مختلف التطورات التي شهدها القطاع الصناعي الأردني، فمن مدينة صناعية واحدة إلى عشر مدن صناعية اليوم، تغطي مختلف مناطق المملكة.
وأضاف أنها تغطي ما نسبته 35بالمئة من الشركات العاملة في القطاع الصناعي و26 بالمئة من العمالة التي يوظفها القطاع الصناعي الأردني و33 بالمئة من صادرات القطاع الصناعي.
--(بترا)
م م/أ م / س س
25/09/2023 13:00:43
MENAFN25092023000117011021ID1107140176
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