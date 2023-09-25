وزير العدل والسفير الفرنسي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- بحث وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات (قبل تقديم الوزراء استقالاتهم اليوم الاثنين) خلال استقباله السفير الفرنسي أليكسي لو كوورغرانميزون والوفد المرافق اليوم بحضور الأمين العام للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي تعزيز التعاون والعلاقات بين الجانبين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية وسبل تفعيلها بما يخدم قطاع العدالة وسيادة القانون.

وأكد الوزير الزيادات، عمق العلاقات الثنائية والتعاون المتبادل بين البلدين الصديقين.

من جهته، أعرب السفير الفرنسي عن أمله بتطوير التعاون القانوني بين الجانبين وإدامة التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.

يشار إلى أن الأردن وفرنسا يرتبطان بعدد من الاتفاقيات في مجال المساعدة القانونية وتسليم المجرمين واتفاقيات متعددة الأطراف في المجال القانوني والقضائي.

--(بترا)

ب ص/أ أ / س س

25/09/2023 13:09:30