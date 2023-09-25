وزير العدل والسفير الفرنسي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- بحث وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات (قبل تقديم الوزراء استقالاتهم اليوم الاثنين) خلال استقباله السفير الفرنسي أليكسي لو كوورغرانميزون والوفد المرافق اليوم بحضور الأمين العام للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي تعزيز التعاون والعلاقات بين الجانبين.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون المشترك في المجالات القانونية وسبل تفعيلها بما يخدم قطاع العدالة وسيادة القانون.
وأكد الوزير الزيادات، عمق العلاقات الثنائية والتعاون المتبادل بين البلدين الصديقين.
من جهته، أعرب السفير الفرنسي عن أمله بتطوير التعاون القانوني بين الجانبين وإدامة التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.
يشار إلى أن الأردن وفرنسا يرتبطان بعدد من الاتفاقيات في مجال المساعدة القانونية وتسليم المجرمين واتفاقيات متعددة الأطراف في المجال القانوني والقضائي.
--(بترا)
ب ص/أ أ / س س
25/09/2023 13:09:30
MENAFN25092023000117011021ID1107140175
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