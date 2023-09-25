بحث التعاون المشترك بين الأردن وبريطانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول(بترا)- التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان "قبل تقديم الوزراء استقالاتهم اليوم الاثنين"، وفدا من مجلس العموم البريطاني عن حزب المحافظين لشؤون الشرق الأوسط برئاسة اللورد ريسبي، والذي يزور الأردن للتباحث حول سبل تعزيز التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، أشادت طوقان خلال اللقاء بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع الأردن وبريطانيا ودورها في دعم الجهود التنموية والإصلاحية في المملكة، مطلعة الوفد الزائر على مسارات التحديث الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري، وكذلك أهم المبادرات والمشاريع ضمن الخطط التنفيذية التي تبنتها الحكومة في إطار تنفيذ هذه المسارات، وخاصة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023–2025)، والتي تشكل بمجملها الأساس في أولويات التعاون مع الشركاء التنمويين.

واستعرضت طوقان التطورات على صعيد الأداء الاقتصادي الكلي وأهم الإصلاحات التي ينفذها الأردن ضمن إطار مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز جهود التعافي الاقتصادي.

وعرضت كذلك لمجمل التحديات التي ما يزال الاقتصاد الوطني يواجهها والناجمة عن الآثار المستمرة لاستضافة اللاجئين السوريين وتداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية، وانعكاسات هذه التحديات على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأعربت عن شكر الحكومة على المساعدات التي قدمتها الحكومة البريطانية في مختلف المجالات، وخاصة قطاعي التعليم والحماية الاجتماعية، مؤكدة أهمية الاستمرار بدعم هذه الأولويات خلال المرحلة القادمة.

كما قدمت الشكر للجانب البريطاني على الدعم الذي يتم تقديمه للاجئين والمجتمعات المستضيفة في إطار خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.

وشددت طوقان على ضرورة قيام المجتمع الدولي بزيادة حجم المساعدات لدعم خطة الاستجابة في إطار مبدأ تقاسم الأعباء في تحمل تبعات هذه الأزمة الإنسانية، منوهة بالتحديات والآثار الاقتصادية والمالية التي يواجهها الأردن جراء استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين على أراضي المملكة وتراجع الدعم الدولي للأردن في لتنفيذ مشاريع الخطة.

من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بالشراكة الاستراتيجية بين الأردن وبريطانيا والتطلع الدائم لتعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدين بدور الأردن الحيوي والمحوري في المنطقة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني.

--(بترا)

و ر/ ف ج

25/09/2023 12:56:58