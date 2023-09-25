انطلاق الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ الجمعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- تنطلق يوم الجمعة المقبل، الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ في حلبة جوردن سبيد سنتر – طريق المطار، التي تقام بدعم من شركة زين الأردن.
ووفقا للتعليمات التكميلية للسباق يغلق باب التسجيل يوم الأربعاء المقبل، وتجري الجمعة عملية الفحص الفني للسيارات لفئة السينيور- ماكس من الساعة 9– 10 صباحا، وسيتم تقديم شرح مفصل عن جولة السينيور- ماكس من الساعة 10.5 – 10.10 صباحا، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة 10.30 – 10.35 صباحا، وتبدأ التصفيات من الساعة 10.55 – 11.05 صباحا، وتبدأ جولة (بريد غرايد للسباق الأول)، من الساعة 11.20 – 11.25 صباحا، وتبدأ جولة (بري فاينل) للسباق الأول وتضم (12) لفة الساعة 11.25 صباحا، وتبدأ جولة (بريد غرايد للسباق الثاني)، من الساعة 12 – 12.05 ظهرا، ومن ثم جولة (فاينل) للسباق الثاني وتضم (16) لفة عند الساعة 12.05 ظهرا.
--(بترا)
خ خ/ أ أ / س س
25/09/2023 12:48:32
MENAFN25092023000117011021ID1107140172
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