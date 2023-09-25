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انطلاق الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ الجمعة

9/25/2023 11:31:44 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- تنطلق يوم الجمعة المقبل، الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ في حلبة جوردن سبيد سنتر – طريق المطار، التي ‏تقام بدعم من شركة ‏زين ‏الأردن.‏
ووفقا للتعليمات التكميلية للسباق يغلق باب التسجيل يوم الأربعاء المقبل، وتجري الجمعة عملية الفحص الفني للسيارات لفئة السينيور- ماكس من الساعة 9– 10 صباحا، وسيتم تقديم شرح مفصل عن ‏‏جولة ‏السينيور- ماكس من الساعة 10.5 – 10.10 صباحا، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة 10.30 – 10.35 صباحا، وتبدأ ‏‏التصفيات ‏من الساعة 10.55 – 11.05 صباحا، وتبدأ جولة (بريد غرايد للسباق الأول)، من الساعة 11.20 – 11.25 صباحا، وتبدأ ‏‏جولة (بري ‏فاينل) للسباق الأول وتضم (12) لفة الساعة 11.25 صباحا، وتبدأ جولة (بريد غرايد للسباق الثاني)، من الساعة 12 – ‏‏‏12.05 ظهرا، ‏ومن ثم جولة (فاينل) للسباق الثاني وتضم (16) لفة عند الساعة 12.05 ظهرا.‏
--(بترا)
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25/09/2023 12:48:32

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