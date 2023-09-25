قرارات مجلس الوزراء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاما معدلا لنظام الخدمة المدنية لسنة 2023.

ويأتي النظام المعدل انسجاما مع متطلبات تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، ويهدف إلى الانتقال من الأسلوب التقليدي في تخطيط الموارد البشرية إلى الأسلوب الاستشرافي على مستوى دوائر الخدمة المدنية وتعزيز مفهوم إدارة المواهب فيها وآليات التعامل معها لجذبها والاحتفاظ بها.

كما يهدف النظام إلى معالجة مخزون ديوان الخدمة المدنية، وتطبيق التوجهات المستقبلية المتعلقة بمركزية وضع السياسات الناظمة لإدارة الموارد البشرية، واللامركزية في التطبيق والتنفيذ من دوائر الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تطوير المعارف والمهارات اللازمة للمورد البشري والتركيز على نوعية التدريب وتنويع أشكاله ووسائله المستند إلى منظومة الكفايات.

ويأتي النظام المعدل كذلك لغايات تشجيع التحريك الوظيفي عبر الدوائر الحكومية، للسماح ببناء الخبرات واختيار الموظفين عبر مهام مختلفة، ولتعزيز الممكنات التنظيمية الداعمة لبيئة العمل الإيجابية والمحفزة على الإنتاجية والإبداع والتطور، ولمراعاة متطلبات المساواة بين الجنسين والأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع تنظيم أكثر فاعلية للدوام المرن.

كما تؤسس التعديلات لثقافة الابتكار ضمن مرتكزات الخدمة المدنية، بما يتيح الفرصة للموارد البشرية في دوائر الخدمة المجنية للتفكير الإبداعي والنظرة الشمولية، وتطبيق الممارسات التي تعزز تقييم الأداء المرتبط بالنتائج، وتبني سياسة المساءلة والتحفيز المرتبط بالأداء.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس الخدمة المدنية، المتعلق بتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف القيادية في الفئة العليا / المجموعة الثانية ووظائف العقود الشاملة لجميع العلاوات في الخدمة المدنية لسنة 2023.

وتهدف عملية تقييم الوظائف إلى إيجاد آلية موضوعية وموحدة تطبق على جميع وظائف الخدمة المدنية لتحديد رواتبها، وبناء سلم رواتب موحد وعادل وتنافسي ومحفز لها، بحيث تتقاضى الوظائف المماثلة نفس الراتب بغض النظر عن الدائرة بما يحفز الموارد البشرية الكفؤة على البقاء في الدائرة من خلال تحديد الرواتب والمنافع المناسبة لها.

كما تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة في تحديد الرواتب بين الوظائف من خلال تحديد الأهمية النسبية للوظيفة، مقارنة بغيرها من الوظائف داخل الدائرة أو جهاز الخدمة المدنية، وبالتالي تحديد الراتب المناسب والعادل لها.

وأقر مجلس الوزراء نظام حوكمة عمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2023، لغايات إرساء مبادئ الحوكمة، وتعزيز الفصل بين الهيئة والمشغلين وتعزيز مبدأ الاستقلالية والمساءلة والشفافية، لضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص كمشغلين على أسس من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما يأتي النظام لغايات تأطير العلاقة فيما بين هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والجهات ذات العلاقة بالقطاع ولضمان دور تنظيمي وإشرافي فعال ومستقل لها.

وأقر المجلس أيضا نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، لغايات إلغاء وحدات تنظيمية بعد نقل مهامها لجهات أخرى، ولتعزيز اللامركزية واستحداث وحدات تنظيمية جديدة وإعادة ارتباطات الوحدات التنظيمية، بما يضمن عدم الازدواجية.

كما أقر المجلس نظاما معدلا لنظام البرامج الوقفية الخيرية لسنة 2023، لغايات استحداث برنامج وقفي خيري يعنى شؤون المصحف الشريف، وذلك تحقيقا لأهداف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ورسالتها في المحافظة على القرآن الكريم، والاهتمام بشؤون المصحف الشريف من طباعة وترجمة وتدقيق وتشجيع المواطنين والمحسنين على الوقف الخيري لهذه الغاية.

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الإحصاءات العامة لسنة 2023، تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون المعدل نظرا لأهمية الإحصاءات الرسمية كأداة تخدم الحكومات والمواطنين على حد سواء، كأداة للتزويد بالبيانات والمعلومات التي تساعدهم في فهم واتخاذ القرار المناسب.

كما يأتي لأهمية تنظيم العمل الإحصائي في المملكة بطريقة تعكس واقع المجتمع والاقتصاد وفق أسس علمية ومنهجيات إحصائية معيارية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ومتفقة مع معايير الإحصاء العالمية، وللانسجام مع المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بخصوص الإحصاءات الرسمية التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية وتم اعتمادها بقرار من الجمعية العامة.

وبموجب مشروع القانون المعدل، سيتم إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات والجهات الرسمية لدعم العمل الإحصائي الوطني ومساعدة دائرة الإحصاءات العامة على القيام بمهامها، إضافة إلى إنشاء نظام الإحصاء الوطني لجمع وتجهيز وتحليل البيانات وإنتاج المعلومات وتبادلها ونشرها، خدمة لصناع القرار والمستخدمين الآخرين بطرق مناسبة وجودة عالية.

من جانب اخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إلغاء نظام شركات رأس المال المغامر لسنة 2023، وعلى الأسباب الموجبة لنظام معدل لنظام الشركات لسنة 2023.

ويأتي مشروع نظام إلغاء نظام شركات رأس المال المغامر لسنة 2023 نظرا لتضمين أحكام نظام شركات رأس المال المغامر رقم 143 لسنة 2018م بقانون الشركات بموجب قانون الشركات المعدل رقم 20 لسنة 2023.

ويأتي مشروع النظام المعدل لنظام الشركات لسنة 2023، بهدف إلغاء شركة التوصية بالأسهم من أحكام قانون الشركات بموجب قانون الشركات المعدل رقم 20 لسنة 2023، والنص على شركة رأسمال المال المغامر ضمن أحكام القانون.

كما يأتي لغايات تحديد رسوم تسجيل شركات رأس المال المغامر وتحديد غرامة التأخير عن إيداع محضر الهيئة العامة عملا بالمادة 181 / ب.

كما وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام تصفية الشركات لسنة 2023.

ويأتي مشروع النظام لغايات استبدال النشر في الصحف اليومية بالنشر على الموقع الإلكتروني للدائرة مما يختصر الإجراءات والتكاليف، خصوصا وأن الشركات تحت التصفية على الأغلب لا تمتلك أموالا تنفقها على الإعلانات، وذلك انسجاما مع أحكام المادة 285 من قانون الشركات النافذ عند قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة.

وقرر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إلغاء نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين لسنة 2023.

ويأتي مشروع النظام في ضوء صدور تعليمات الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وتنظيم أعمال التأمين رقم 6 لسنة 2023 بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي تاريخ 22/ 5/ 2023 استنادا لأحكام المادتين 24 أ و 17 أ من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 وتنفيذا لأحكام المادة 110 من القانون ذاته.

كما يأتي لإلغاء النظام السابق رقم 73 لسنة 2005 وتعديلاته، منعا لتضارب تطبيق الأحكام المتعلقة بالموضوع نفسه وإعمالا لمبدأ الشرعية الذي يقضي بضرورة إلغاء التشريع بتشريع مماثل له في الدرجة أو أعلى منه.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على خطة عمل التطوير المؤسسي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، حيث تهدف الخطة إلى تمكين الهيئة من عملياتها وتطوير خدماتها ورفع قدرتها لتواكب تطور الخدمات الرقمية وفقا للممارسات العالمية الفضلى.

من جهة اخرى، قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي برئاسة الدكتور فارس بريزات وتعيين كل من: الدكتور إسماعيل أبو عامود، وأيمن عبد المجيد المجالي، والدكتورة فاطمة إبراهيم الهلالات، والمهندس حمزة سالم العلياني أعضاء في مجلس المفوضين.

كما قرر المجلس تعيين الدكتور سليمان الفرجات مستشارا في رئاسة الوزراء.

--(بترا)

ع ق/ أ أ

25/09/2023 12:36:38