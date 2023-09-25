إعلان نتائج استطلاع الرأي حول مناهج اللغة العربية المطورة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 ايلول (بترا)- أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج اليوم الاثنين نتائج استطلاع للرأي أجراه حول مناهج اللغة العربية المطوّرة "العربية لغتي" للصفوف الأول والرابع والسابع والعاشر.

وتضمن الاستطلاع بحسب بيان للمركز اثنتين وعشرين فقرة تناولت محاور الاستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة، والبناء اللغوي، والتعلم الفردي، والربط بالحياة، والتفكير الناقد، والتنوع في النصوص وملاءمتها لأعمار الطلبة.

وشمل الاستطلاع عينة من المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات في وزارة التربية والتعليم، والتعليم الخاص، والثقافة العسكرية، ووكالة الغوث.

بدوره أشار رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الأستاذ الدكتور محي الدين توق إلى أن المركز ملتزم بسياسته في تعزيز مبدأ الشفافية والتشاركية مع الميدان التربوي، وأن الاستطلاعات التي تصدر عن المركز تأتي بهدف الحصول على تغذية راجعة حول المناهج والكتب المدرسية تفيد في تطويرها في الطبعات اللاحقة مستقبلا.

وبحسب النتائج فإن التقييمات لم تختلف باختلاف الصف الدراسي للكتاب (10،7،4،1)، وكانت تقييمات المشرفين أعلى من تقييمات المعلمين في ثماني فقرات، ولم تكن الفروق دالة إحصائيا في بقية الفقرات.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أيضا أن جميع الأوساط الحسابية لجميع الصفوف كانت أكبر من أو تساوي 3 على التدرج الخماسي، ما يعني أن التقييمات لمناهج اللغة العربية المطوّرة كانت بمجملها جيدة.

وأشار 65% منهم إلى أن الكتب تساعد الطلبة على التعلم بشكل فردي، وأن النصوص فيها متنوعة، وتوظف التكنولوجيا والتعلم الرقمي وأدواته بصورة كبيرة.

ولفت 61% منهم إلى أن الكتب تحفز التفكير الناقد والتحليلي لدى الطلبة، وتسهم في تغيير الصور النمطية السائدة في المجتمع بصورة كبيرة.

كما قدم بعض المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات توصيات بغرض التحسين، وسيتم الأخذ بها من قبل المركز في الطبعات اللاحقة.

--(بترا)

ع ي/ ا ا/س س/ ف ج

25/09/2023 12:27:32