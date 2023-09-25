هيئة الإعلام تدعو المؤسسات المرخصة لديها لتحديث بياناتها

هيئة الإعلام تدعو المؤسسات المرخصة لديها لتحديث بياناتها
التاريخ
9/25/2023 11:31:27 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- دعت هيئة الإعلام المؤسسات المرخصة لديها لتحديث بياناتها الاتصالية، كالعنوان، والبريد الإلكتروني، والهاتف، والفاكس.
وأوضحت في بيان اليوم الاثنين، أن المؤسسات تستطيع تحديث بياناتها من خلال التواصل مع مديرية التراخيص في الهيئة، بهدف تسهيل واستمرارية التواصل مع متلقي الخدمة.
--(بترا)
ه ع/أ م / س س
25/09/2023 12:17:11
MENAFN25092023000117011021ID1107140165
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