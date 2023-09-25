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هيئة الإعلام تدعو المؤسسات المرخصة لديها لتحديث بياناتها

9/25/2023 11:31:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 25 أيلول (بترا)- دعت هيئة الإعلام المؤسسات المرخصة لديها لتحديث بياناتها الاتصالية، كالعنوان، والبريد الإلكتروني، والهاتف، والفاكس.
وأوضحت في بيان اليوم الاثنين، أن المؤسسات تستطيع تحديث بياناتها من خلال التواصل مع مديرية التراخيص في الهيئة، بهدف تسهيل واستمرارية التواصل مع متلقي الخدمة.
--(بترا)
ه ع/أ م / س س
25/09/2023 12:17:11

MENAFN25092023000117011021ID1107140165

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