Tuesday, 26 September 2023 09:02 GMT

النواب يكرم حافظة القرآن الكريم سندس الصيداوي

9/25/2023 11:31:24 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول(بترا)- كرم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورئيس لجنة التعليم والشباب النيابية الدكتور طالب الصرايرة، اليوم الاثنين، حافظة القرآن الكريم سندس الصيداوي، الحاصلة على المركز الأول بمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم التي أقيمت أخيرا، في دبي
وقال النائب الصرايرة، إن هذا الإنجاز يفخر به الأردنيون، ويبعث في النفس البهجة والسرور، مقدماً التهنئة للطالبة الصيداوي ووالدها على رفعها راية الوطن في مسابقة القرآن الكريم.
و حضر التكريم النواب، فواز الزعبي ونواف الخوالدة ومحمد الشطناوي واحمد القطاونة و محمد ابو صعيليك.
--(بترا)
م خ/أ أ / س س
25/09/2023 12:05:55

MENAFN25092023000117011021ID1107140164

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث