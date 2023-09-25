النواب يكرم حافظة القرآن الكريم سندس الصيداوي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول(بترا)- كرم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورئيس لجنة التعليم والشباب النيابية الدكتور طالب الصرايرة، اليوم الاثنين، حافظة القرآن الكريم سندس الصيداوي، الحاصلة على المركز الأول بمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم التي أقيمت أخيرا، في دبي

وقال النائب الصرايرة، إن هذا الإنجاز يفخر به الأردنيون، ويبعث في النفس البهجة والسرور، مقدماً التهنئة للطالبة الصيداوي ووالدها على رفعها راية الوطن في مسابقة القرآن الكريم.

و حضر التكريم النواب، فواز الزعبي ونواف الخوالدة ومحمد الشطناوي واحمد القطاونة و محمد ابو صعيليك.

--(بترا)

م خ/أ أ / س س

25/09/2023 12:05:55