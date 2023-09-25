النواب يكرم حافظة القرآن الكريم سندس الصيداوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول(بترا)- كرم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، ورئيس لجنة التعليم والشباب النيابية الدكتور طالب الصرايرة، اليوم الاثنين، حافظة القرآن الكريم سندس الصيداوي، الحاصلة على المركز الأول بمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن الكريم التي أقيمت أخيرا، في دبي
وقال النائب الصرايرة، إن هذا الإنجاز يفخر به الأردنيون، ويبعث في النفس البهجة والسرور، مقدماً التهنئة للطالبة الصيداوي ووالدها على رفعها راية الوطن في مسابقة القرآن الكريم.
و حضر التكريم النواب، فواز الزعبي ونواف الخوالدة ومحمد الشطناوي واحمد القطاونة و محمد ابو صعيليك.
--(بترا)
م خ/أ أ / س س
25/09/2023 12:05:55
MENAFN25092023000117011021ID1107140164
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