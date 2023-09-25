ارتفاع الدولار و اليوان مقابل الروبل وتراجع اليورو

عمان 25 أيلول (بترا)- ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الروبل بواقع 25ر6 كوبيك ليصل إلى 31ر96 روبل عند افتتاح جلسة التداول في بورصة موسكو اليوم الاثنين. وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية ،ارتفع سعر صرف اليوان مقابل الروبل بواقع 7ر0 كوبيك ليصل إلى 17ر13 روبل. وتراجع سعر صرف اليورو مقابل الروبل بواقع 75ر24 كوبيك ليصل إلى 35ر102 روبل. --(بترا) رصد/رس/اص / س س 25/09/2023 11:29:01

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