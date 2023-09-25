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الحلواني يستهل مشاركة منتخب التايكواندو في دورة الألعاب الآسيوية

9/25/2023 11:31:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 25 أيلول (بترا)- يفتتح لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني، غدا الثلاثاء، مشاركة المنتخب الوطني للتايكواندو في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.
وسيخوض "الحلواني" منافسات وزن تحت 63كغم اذ سيبدأ المنافسات من دور الـ 16 وسيلتقي خلاله الفائز من دور الـ 32 بين الياباني سيرجيو سوزوكي والإماراتي حسن المسماري.
ويظهر في منافسات يوم الأربعاء لاعبا المنتخب زيد مصطفى وصالح الشرباتي وجوليانا الصادق، حيث سيلتقي زيد مصطفى في دور الـ 16 مع الفائز من مواجهة دور الـ 32 والتي تجمع القطري محمد شعلان والفيتنامي لي هونغ فوك، فيما سيلتقي البطل الأولمبي صالح الشرباتي في الدور ذاته مع الفائز من لقاء النيبالي "بارال" والأفغانستاني حُميد إسحاق فيما ستلتقي جوليانا الصادق في دور الـ 16 مع الفائزة من نزال الفيتنامية باك تاهي تشيم والإيرانية ميليكا.
وسيظهر في منافسات يوم الخميس كل من أنس الصادق، الذي سيلتقي في دور الـ 16مع النيبالي جاكي ياداف ،فيما ستلتقي اللاعبة راما أبو الرب مع اللاعبة الصينية زهو زيكي في الدور ربع النهائي.
ويتطلع المنتخب الوطني للتايكواندو إلى مواصلة حصد الإنجازات والصعود إلى منصات التتويج بأكبر عدد من اللاعبين في دورة الألعاب الآسيوية الحالية.
--(بترا)
خ خ /اص / س س
25/09/2023 11:26:39

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