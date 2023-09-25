الحلواني يستهل مشاركة منتخب التايكواندو في دورة الألعاب الآسيوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 25 أيلول (بترا)- يفتتح لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني، غدا الثلاثاء، مشاركة المنتخب الوطني للتايكواندو في النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.
وسيخوض "الحلواني" منافسات وزن تحت 63كغم اذ سيبدأ المنافسات من دور الـ 16 وسيلتقي خلاله الفائز من دور الـ 32 بين الياباني سيرجيو سوزوكي والإماراتي حسن المسماري.
ويظهر في منافسات يوم الأربعاء لاعبا المنتخب زيد مصطفى وصالح الشرباتي وجوليانا الصادق، حيث سيلتقي زيد مصطفى في دور الـ 16 مع الفائز من مواجهة دور الـ 32 والتي تجمع القطري محمد شعلان والفيتنامي لي هونغ فوك، فيما سيلتقي البطل الأولمبي صالح الشرباتي في الدور ذاته مع الفائز من لقاء النيبالي "بارال" والأفغانستاني حُميد إسحاق فيما ستلتقي جوليانا الصادق في دور الـ 16 مع الفائزة من نزال الفيتنامية باك تاهي تشيم والإيرانية ميليكا.
وسيظهر في منافسات يوم الخميس كل من أنس الصادق، الذي سيلتقي في دور الـ 16مع النيبالي جاكي ياداف ،فيما ستلتقي اللاعبة راما أبو الرب مع اللاعبة الصينية زهو زيكي في الدور ربع النهائي.
ويتطلع المنتخب الوطني للتايكواندو إلى مواصلة حصد الإنجازات والصعود إلى منصات التتويج بأكبر عدد من اللاعبين في دورة الألعاب الآسيوية الحالية.
--(بترا)
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25/09/2023 11:26:39
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