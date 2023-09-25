الأوبرا تعلن عن تكريم شخصيات لها تاريخ فى عالم الموسيقى بحفل الأساتذة 2

MENAFN - Youm7) يستعد النجم مدحت صالحلحفل "الأساتذة 2"، حيث إنه يجتمع بشكل مستمر مع الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافةومع د. خالد داغر رئيس دار الأوبرا حتى يخرج هذا الاحتفال بشكل لائق وناجح، كما يتم ترشيح شخصيات لها تاريخ فى عالم الموسيقى والغناء منها على قيد الحياة ومنها من رحل وسوف يتم تكريمها والإعلان عنها خلال الساعات المقبلة،ويقام حفل "الأساتذة 2" يوم 29 سبتمبر الحالي، على مسرح النافورة، داخل دار الأوبرا المصرية، وتنقله قناة الحياه على شاشتها ومن المقرر أن يحمل الحفل عددًا من المفاجآت، ويأتى الحفل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مدحت صالحمدحت صالح

يذكر أن مدحت صالح أحيى الحفل الأول من مشروع "الأساتذة" يوم 31 يوليو الماضي، وقدم النجم مدحت صالح خلال الحفل الأوبرا أغانى للراحل محمد فوزي منها "يا جميل ياللي هنا" و"تملي في قلبي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما تألق بأغاني العندليب عبد الحليم حافظ، منها "قولوا له الحقيقة" و"ياهلي ياهلي" و"فوق الشوق" و"صافيني مرة"، و"أسمر يا أسمراني"، كما غنى "حمّال الأسية" للراحلة فايزة أحمد، و"مقادير" لسراج عمر، و"شفت بعيني" لمحرم فؤاد، واختتم حفله بأغنية "مصر التى فى خاطرى".

وقدم مؤخرًا النجم مدحت صالح واحدة من أقوى حفلاته خلال أول أيام مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ31، ورفع شعار كامل العدد، وحرص على تقديم باقة متنوعة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور منها: "النور مكانه في القلوب وزي ما هي حبها وبحلم على قدى وزي المليونيرات وحبيبي ياعاشق واشتقنا لزمان ويتقال ووعدي و3 سلامات واختتم بأغنية أنا ابن مصر".

وقدم النجم مدحت صالح، خلال حفله بمهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ31، أغنية "وحياة قلبي وأفراحه" للعندليب عبد الحليم حافظ، حيث قال إنها الأنسب لكل شاب نجح في التعليم.