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122 مليون دولار حول العالم لـ فيلم الأبطال الخارقين Blue Beetle

9/25/2023 11:29:53 PM
(MENAFN- Youm7) وصلت إيرادات فيلم الأبطال الخارقين الجديد Blue Beetle ، إلى 122 مليونًا و 923 ألف دولار منذ طرح العمل يوم 18 أغسطس الماضى بدور العرض حول العالم، ووصلت مدته إلى ساعتين و7 دقائق، ومن إنتاج شركة Warner Bros.

وانقسمت إيرادات العمل بين 69 مليونًا و823 ألف دولار في دورالعرض الأمريكية، و53 مليونًا و100 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

يدور فيلم Blue Beetle بعد اختيار جعران فضائي لخريج جامعي يدعى خايمي رييس ليكون مضيفه، ويمنح المراهق بذلة من الدروع قادرة على امتلاك قوى غير عادية وغير متوقعة، ويغير مصيره إلى الأبد عندما يصبح البطل الخارق المعروف باسم الخنفساء الزرقاء، أو Blue Beetle، العمل مستوحى من إحدى شخصيات شركة DC.

ويقوم ببطولة فيلم Blue Beetle الجديد كل من شولو ماريدونيا، برونا ماركيزين، بيكي جي، داميان الكازار، جورج لوبيز، أدريانا بارازا، بيليسا اسكوبيدو، إلبيديا كاريو، سوزان ساراندون، هارفي جيلين، راؤول ماكس تروجيلو.





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