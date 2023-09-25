طارق الشيخ: أغنية الحساب برجولة تعبر عن حال كل واحد فينا

(MENAFN
- Youm7) أعرب نجم الأغنية الشعبية
طارق الشيخ عن سعادته بردود أفعال الجمهور الإيجابية على أغنيته الجديدة "الحساب برجولة" التى طرحها على موقع يوتيوب، وقال الشيخ لـ"اليوم السابع": أشكر كل شخص حرص على مشاهدة الأغنية بمجرد طرحها، لافتا أنه اختار هذه الأغنية تحديدًا لأنها تعبر عن حال كل واحد في هذا الزمن.
أغنية "الحساب برجولة" من كلمات أبو مالك وألحان ليل المحمدى وتوزيع بلوك المزيكاتى، وتقول كلمات الأغنية:
ومين حب وما عاشي جراح
ومين في الدنيا متعلمش
ساعات الوحده تبقي براح
في وقت اللمه فيه ما تفدش
ياعرق الهم جدرك فين
وجاي منين انا معرفشي
اخاف احكي واقول وجعي
لناس بتخون ومبترحمش
ياذاتي يانفسي يا كياني
بعاتب فيكوا من غلبي
اخر اغانى طارق الشيخ تم طرحها تحمل اسم "حنفية الجدعنة " على يوتيوب وهي كلمات حازم اكس وألحان إبراهيم أردنى وتوزيع فلسطيني وصولو حماده فتوح وميكس وماستر فلسطيني.
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