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طارق الشيخ: أغنية الحساب برجولة تعبر عن حال كل واحد فينا

9/25/2023 11:29:52 PM
(MENAFN- Youm7) أعرب نجم الأغنية الشعبية
طارق الشيخ عن سعادته بردود أفعال الجمهور الإيجابية على أغنيته الجديدة "الحساب برجولة" التى طرحها على موقع يوتيوب، وقال الشيخ لـ"اليوم السابع": أشكر كل شخص حرص على مشاهدة الأغنية بمجرد طرحها، لافتا أنه اختار هذه الأغنية تحديدًا لأنها تعبر عن حال كل واحد في هذا الزمن.

أغنية "الحساب برجولة" من كلمات أبو مالك وألحان ليل المحمدى وتوزيع بلوك المزيكاتى، وتقول كلمات الأغنية:

ومين حب وما عاشي جراح

ومين في الدنيا متعلمش

ساعات الوحده تبقي براح

في وقت اللمه فيه ما تفدش

ياعرق الهم جدرك فين

وجاي منين انا معرفشي

اخاف احكي واقول وجعي

لناس بتخون ومبترحمش

ياذاتي يانفسي يا كياني

بعاتب فيكوا من غلبي

اخر اغانى طارق الشيخ تم طرحها تحمل اسم "حنفية الجدعنة " على يوتيوب وهي كلمات حازم اكس وألحان إبراهيم أردنى وتوزيع فلسطيني وصولو حماده فتوح وميكس وماستر فلسطيني.





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