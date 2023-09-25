تعلمى إزالة البقع الصفراء من المرتبة

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- Youm7) أمر مزعج لربة البيت حين تشاهد بقعة صفراء على المرتبة،
فإهمالها سوف يجعلها تتشكل وتكثر إذا لم تتعامل معها بمجرد العثور عليها، فمن المحتمل أن يكون من الصعب إزالتها وربما يقلل من عمر مرتبتك،
ولكن هناك بعض الخطوات المهمة إذا اتبعتها تختفى البقع الصفراء، هذا كما ذكره موقع"
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تنظيف المرتبة كيفية إزالة البقع الصفراء من المرتبة؟ أولًا: إذا كانت ناتجة عن البول
هذه مشكلة شائعة في حالة وجود أطفال، لذا قومى بإزالة الفراش مباشرة بعد التبول عليه وانزعى ملاءات السرير على الفور لمنع البول من التسرب إلى المرتبة. امسحى كمية البول عن المرتبة باستخدام قطعة قماش ماصة أو إسفنجة.
بعد ذلك استخدمي سائل للتنظيف ، اخلطي 3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز و2-4 قطرات من صابون الأطباق أو منظف الغسيل السائل. ضعيهم في زجاجة رذاذ وقومى بالرش على البقعة. اتركي الخليط حتى يجف حيث تشكل صودا الخبز طبقة متبقية. ثم قومي بتفريغ صودا الخبز بمجرد أن تجف.
بقع صفراء على المرتبة إذا كانت ناتجة عن القيء
بعد إزالة الفراش تعاملي مع أي رطوبة قد تكون تسربت إلى المرتبة باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش للتخلص من أي رطوبة عالقة. تجنبي الفرك لأنه سيسمح فقط للبكتيريا بالانتشار.
قومي بإجراء تنظيف موضعي باستخدام قطعة قماش نظيفة تحتوي على منظف سائل قومي بإعداد محلول من الماء الدافئ والمنظفات. واستخدمي قطعة قماش لمسح البقعة باستخدام هذا المحلول.
بعد ذلك تطهير وإزالة الروائح الكريهة احضرى محلول مكون من
نصف كوب من الماء وكوب من الخل امسحي المكان بالمحلول للتنظيف والتطهير وإزالة الروائح الكريهة في وقت واحد.
ثم اتركيه ليجف.
إذا كانت نتاج انسكابات الشاي والقهوة
بعد نزع الفراش، اغمسي البقعة باستخدام الماء البارد ورشي كميات كبيرة من صودا الخبز والملح لرفع اللون. افركي صودا الخبز أو الملح واتركي المنطقة حتى تجف قبل التنظيف بالمكنسة الكهربائية.
تنظيف المرتبة إرشادات لإطالة عمر المرتبة: استخدام غطاء واقٍ
قومى بتغطية المرتبة بغطاء واقي قبل وضع المفرش عليها. هذا الغطاء يعمل كحاجز واقي بين الجسم والمرتبة، ويمنع تسرب السوائل والبقع إلى المرتبة.
التنظيف الدوري
قومي بتنظيف المرتبة بانتظام لإزالة البقع والروائح. وتأكدي من اتباع تعليمات العناية الموجودة على المرتبة والمنتجات التي تستخدمها.
تهوية المرتبة
قومي بتهوية المرتبة بانتظام عن طريق فتح النوافذ أو استخدام المروحة. ذلك يساعد في التخلص من الرطوبة والروائح الغير مرغوب فيها.
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