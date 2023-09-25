تعلمى إزالة البقع الصفراء من المرتبة

MENAFN - Youm7) أمر مزعج لربة البيت حين تشاهد بقعة صفراء على المرتبة،فإهمالها سوف يجعلها تتشكل وتكثر إذا لم تتعامل معها بمجرد العثور عليها، فمن المحتمل أن يكون من الصعب إزالتها وربما يقلل من عمر مرتبتك،ولكن هناك بعض الخطوات المهمة إذا اتبعتها تختفى البقع الصفراء، هذا كما ذكره موقع"thesleepchecklist"

تنظيف المرتبة كيفية إزالة البقع الصفراء من المرتبة؟ أولًا: إذا كانت ناتجة عن البول

هذه مشكلة شائعة في حالة وجود أطفال، لذا قومى بإزالة الفراش مباشرة بعد التبول عليه وانزعى ملاءات السرير على الفور لمنع البول من التسرب إلى المرتبة. امسحى كمية البول عن المرتبة باستخدام قطعة قماش ماصة أو إسفنجة.

بعد ذلك استخدمي سائل للتنظيف ، اخلطي 3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز و2-4 قطرات من صابون الأطباق أو منظف الغسيل السائل. ضعيهم في زجاجة رذاذ وقومى بالرش على البقعة. اتركي الخليط حتى يجف حيث تشكل صودا الخبز طبقة متبقية. ثم قومي بتفريغ صودا الخبز بمجرد أن تجف.

بقع صفراء على المرتبة إذا كانت ناتجة عن القيء

بعد إزالة الفراش تعاملي مع أي رطوبة قد تكون تسربت إلى المرتبة باستخدام إسفنجة أو قطعة قماش للتخلص من أي رطوبة عالقة. تجنبي الفرك لأنه سيسمح فقط للبكتيريا بالانتشار.

قومي بإجراء تنظيف موضعي باستخدام قطعة قماش نظيفة تحتوي على منظف سائل قومي بإعداد محلول من الماء الدافئ والمنظفات. واستخدمي قطعة قماش لمسح البقعة باستخدام هذا المحلول.

بعد ذلك تطهير وإزالة الروائح الكريهة احضرى محلول مكون من

نصف كوب من الماء وكوب من الخل امسحي المكان بالمحلول للتنظيف والتطهير وإزالة الروائح الكريهة في وقت واحد.

ثم اتركيه ليجف.

إذا كانت نتاج انسكابات الشاي والقهوة

بعد نزع الفراش، اغمسي البقعة باستخدام الماء البارد ورشي كميات كبيرة من صودا الخبز والملح لرفع اللون. افركي صودا الخبز أو الملح واتركي المنطقة حتى تجف قبل التنظيف بالمكنسة الكهربائية.

تنظيف المرتبة إرشادات لإطالة عمر المرتبة: استخدام غطاء واقٍ

قومى بتغطية المرتبة بغطاء واقي قبل وضع المفرش عليها. هذا الغطاء يعمل كحاجز واقي بين الجسم والمرتبة، ويمنع تسرب السوائل والبقع إلى المرتبة.

التنظيف الدوري

قومي بتنظيف المرتبة بانتظام لإزالة البقع والروائح. وتأكدي من اتباع تعليمات العناية الموجودة على المرتبة والمنتجات التي تستخدمها.

تهوية المرتبة

قومي بتهوية المرتبة بانتظام عن طريق فتح النوافذ أو استخدام المروحة. ذلك يساعد في التخلص من الرطوبة والروائح الغير مرغوب فيها.







