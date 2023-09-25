4 وصفات طبيعية من القهوة تجعل بشرتك متوهجة وجذابة

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- Youm7) كوب من القهوة لا يعزز مستويات الطاقة لديك في الصباح فحسب، بل يساعد أيضًا على تحسين بشرتك المتعبة، حيث أنه يحتوي على خصائص تقشير بالإضافة إلى فوائد مضادة للشيخوخة، قناع الوجه بالقهوة هو الطريقة الأبسط والأكثر فعالية لإفادة بشرتك، وفي السطور التالية نتعرف على أقنعة ووصفات طبيعية من معجون القهوة تعزز جمالك وتحسن بشرتك وصحتها وفقًا لما نشره موقع"stylecraze"
القهوة
قناع القهوة والحليب للوجه
قناع القهوة للوجه سوف يقشر بشرتك ويبقيها ناعمة وسلسة. قد يكون للحليب آثار مهدئة على الجلد، ينصح بتطبيق قناع الوجه هذا ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
نحتاج إلى
1 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة
1 إلى 2 ملاعق كبيرة من الحليب
طريقة الاستخدام
اخلطي القهوة المطحونة والحليب في وعاء للحصول على عجينة سميكة إلى حدٍ ما.
نظفي وجهك، ثم ضعي العجينة على وجهك ورقبتك بالكامل.
اتركي هذا القناع لمدة 20 دقيقة على الأقل.
اشطفي وجهك نظيفًا بالماء الفاتر.
ماسك القهوة للبشرة 2.قناع القهوة واللبن والكركم للوجه
ستساعد القهوة على تفتيح بشرتك، بينما يمكن للكركم أن يوحد لون بشرتك. ومن المعروف أيضًا أن الكركم يقلل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى، يضيف الزبادي رطوبة البشرة ويزيد من مرونة الجلد وتجمل الخلطة المصنوعة من القهوة البشرة المتوهجة .
نحتاج إلى
1 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة
1 ملعقة كبيرة زبادي
1 ملعقة كبيرة من الكركم
طريقة الاستخدام
يُمزج الكركم والقهوة والزبادي في وعاء للحصول على عجينة سميكة ومتجانسة.
ضعي هذا المعجون بالتساوي على وجهك.
اتركيه لمدة 20 دقيقة تقريبًا.
دلكي بشرتك بلطف بحركات دائرية.
اغسلي المعجون بالماء الدافئ.
ماسكات القهوة 3. قناع القهوة والعسل والزبادي للوجه
يتمتع العسل بخصائص مضادة للبكتيريا ومرطبة يمكن أن تفيد البشرة، قد تساعد المركبات على شد الجلد وربما تقلل من ظهور التجاعيد.
نحتاج إلى
1 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة
1 ملعقة كبيرة من العسل العضوي
2 ملعقة كبيرة زبادي
طريقة الاستخدام
ضعي القهوة، والعسل، والزبادي في وعاء، واخلطيهم جيدًا.
قومي بتدليك هذا المعجون بلطف على وجهك. يجب الحرص على عدم اقترابه من عينيك.
اتركي قناع الوجه لمدة 20 دقيقة.
يشطف بالماء البارد.
4. قناع القهوة والكاكاو للوجه
يساعد قناع الوجه بالقهوة والكاكاو على إزالة الزيوت الزائدة من الوجه. كما أنه قد يترك بشرتك تبدو مشدودة ولامعة وناعمة. قد تحمي مادة البوليفينول الموجودة في الكاكاو البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية
نحتاج إلى
2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة
2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو
3 ملاعق كبيرة من الزبادي
1 ملعقة كبيرة من العسل
طريقة الاستخدام
اخلطي القهوة ومسحوق الكاكاو في وعاء.
أضيفي الزبادي والعسل إلى الخليط.
قومى بتدليك القناع على بشرتك، وتجنب منطقة العين بعناية.
اتركي القناع حتى يجف لمدة 15 إلى 20 دقيقة.
يشطف جيدا بعد ذلك.
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