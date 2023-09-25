4 وصفات طبيعية من القهوة تجعل بشرتك متوهجة وجذابة

MENAFN - Youm7) كوب من القهوة لا يعزز مستويات الطاقة لديك في الصباح فحسب، بل يساعد أيضًا على تحسين بشرتك المتعبة، حيث أنه يحتوي على خصائص تقشير بالإضافة إلى فوائد مضادة للشيخوخة، قناع الوجه بالقهوة هو الطريقة الأبسط والأكثر فعالية لإفادة بشرتك، وفي السطور التالية نتعرف على أقنعة ووصفات طبيعية من معجون القهوة تعزز جمالك وتحسن بشرتك وصحتها وفقًا لما نشره موقع"stylecraze"





القهوةقناع القهوة والحليب للوجه

قناع القهوة للوجه سوف يقشر بشرتك ويبقيها ناعمة وسلسة. قد يكون للحليب آثار مهدئة على الجلد، ينصح بتطبيق قناع الوجه هذا ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

نحتاج إلى

1 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة

1 إلى 2 ملاعق كبيرة من الحليب

طريقة الاستخدام

اخلطي القهوة المطحونة والحليب في وعاء للحصول على عجينة سميكة إلى حدٍ ما.

نظفي وجهك، ثم ضعي العجينة على وجهك ورقبتك بالكامل.

اتركي هذا القناع لمدة 20 دقيقة على الأقل.

اشطفي وجهك نظيفًا بالماء الفاتر.

ماسك القهوة للبشرة 2.قناع القهوة واللبن والكركم للوجه

ستساعد القهوة على تفتيح بشرتك، بينما يمكن للكركم أن يوحد لون بشرتك. ومن المعروف أيضًا أن الكركم يقلل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة الأخرى، يضيف الزبادي رطوبة البشرة ويزيد من مرونة الجلد وتجمل الخلطة المصنوعة من القهوة البشرة المتوهجة .

نحتاج إلى

1 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة

1 ملعقة كبيرة زبادي

1 ملعقة كبيرة من الكركم

طريقة الاستخدام

يُمزج الكركم والقهوة والزبادي في وعاء للحصول على عجينة سميكة ومتجانسة.

ضعي هذا المعجون بالتساوي على وجهك.

اتركيه لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

دلكي بشرتك بلطف بحركات دائرية.

اغسلي المعجون بالماء الدافئ.

ماسكات القهوة 3. قناع القهوة والعسل والزبادي للوجه

يتمتع العسل بخصائص مضادة للبكتيريا ومرطبة يمكن أن تفيد البشرة، قد تساعد المركبات على شد الجلد وربما تقلل من ظهور التجاعيد.

نحتاج إلى

1 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة

1 ملعقة كبيرة من العسل العضوي

2 ملعقة كبيرة زبادي

طريقة الاستخدام

ضعي القهوة، والعسل، والزبادي في وعاء، واخلطيهم جيدًا.

قومي بتدليك هذا المعجون بلطف على وجهك. يجب الحرص على عدم اقترابه من عينيك.

اتركي قناع الوجه لمدة 20 دقيقة.

يشطف بالماء البارد.





4. قناع القهوة والكاكاو للوجه

يساعد قناع الوجه بالقهوة والكاكاو على إزالة الزيوت الزائدة من الوجه. كما أنه قد يترك بشرتك تبدو مشدودة ولامعة وناعمة. قد تحمي مادة البوليفينول الموجودة في الكاكاو البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية

نحتاج إلى

2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو

3 ملاعق كبيرة من الزبادي

1 ملعقة كبيرة من العسل

طريقة الاستخدام

اخلطي القهوة ومسحوق الكاكاو في وعاء.

أضيفي الزبادي والعسل إلى الخليط.

قومى بتدليك القناع على بشرتك، وتجنب منطقة العين بعناية.

اتركي القناع حتى يجف لمدة 15 إلى 20 دقيقة.

يشطف جيدا بعد ذلك.