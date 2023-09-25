للمزاج ألوان.. 3 فوائد للشاى الأصفر منها تحسين مظهر البشرة

MENAFN - Youm7) يعد الشاي الأسود والأخضر من أشهر أنواع الشاي المعروفة، ولكن هناك العديد من الأنواع الأخرى المتوفرة حول العالم، ومن أبرزها هو الشاي الأصفر، هو أحد أندر الأنواع المتوفرة، وهو يشترك في صفاته مع الشاي الصيني الأسود، واتفق الخبراء أن له العديد من الفوائد، التي تعمل على فقدان الوزن الزائد، وإطالة العمر، والظهور بإطلالة شبابية، ولمعرفة المزيد من الفوائد عنه نستعرض بعض منها، وفقًا لما نشره موقع "tea and coffee".

الشاي الأصفر مضاد للشيخوخة

يعتقد البعض أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأصفر توفر خصائص مضادة للشيخوخة، ما يؤدي إلى تحسين صحة الجلد، والسبب في ذلك يرجع إلى مادة للبوليفينول، وهو نوع من مضادات الأكسدة، التي تحارب الإجهاد والشعور بالتوتر، يحافظ أيضاً على مظهرك الخارجي منتعشًا وشبابيًا.

فوائد الشاي الأصفر لصحة البشرة

يحتوي الشاي الأصفر على المزيد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأخرى، يمكن لهذه المركبات الكيميائية مكافحة الجذور الحرة في الجسم، وهي نتاج الأكسدة البشرية الطبيعية، وذلك من خلال إبطاء عملية الأكسدة، كما يحسن مظهر البشرة ويجعلها تبدو أكثر شباباً وحيوية.

فوائد الشاي الأصفر يساعد في تخفيف الوزن

يمكن لفنجانك الصباحي أن يقدم لك يد العون للتخلص من الوزن الزائد، فهو يحول الوقود الموجود في طعامك إلى طاقة، من خلال تعزيز عملية التمثيل الغذائي، يمكن أن يساعد الشاي الأصفر الجسم على حرق الدهون ليس فقط بشكل أسرع ولكن أيضا بشكل أكثر كفاءة.

فوائد الشاي



