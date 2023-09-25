للمزاج ألوان.. 3 فوائد للشاى الأصفر منها تحسين مظهر البشرة

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- Youm7) يعد الشاي الأسود والأخضر من أشهر أنواع الشاي المعروفة، ولكن هناك العديد من الأنواع الأخرى المتوفرة حول العالم، ومن أبرزها هو الشاي الأصفر، هو أحد أندر الأنواع المتوفرة، وهو يشترك في صفاته مع الشاي الصيني الأسود، واتفق الخبراء أن له العديد من الفوائد، التي تعمل على فقدان الوزن الزائد، وإطالة العمر، والظهور بإطلالة شبابية، ولمعرفة المزيد من الفوائد عنه نستعرض بعض منها، وفقًا لما نشره موقع "tea and coffee".
الشاي الأصفر مضاد للشيخوخة
يعتقد البعض أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأصفر توفر خصائص مضادة للشيخوخة، ما يؤدي إلى تحسين صحة الجلد، والسبب في ذلك يرجع إلى مادة للبوليفينول، وهو نوع من مضادات الأكسدة، التي تحارب الإجهاد والشعور بالتوتر، يحافظ أيضاً على مظهرك الخارجي منتعشًا وشبابيًا.
فوائد الشاي الأصفر لصحة البشرة
يحتوي الشاي الأصفر على المزيد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأخرى، يمكن لهذه المركبات الكيميائية مكافحة الجذور الحرة في الجسم، وهي نتاج الأكسدة البشرية الطبيعية، وذلك من خلال إبطاء عملية الأكسدة، كما يحسن مظهر البشرة ويجعلها تبدو أكثر شباباً وحيوية.
فوائد الشاي الأصفر يساعد في تخفيف الوزن
يمكن لفنجانك الصباحي أن يقدم لك يد العون للتخلص من الوزن الزائد، فهو يحول الوقود الموجود في طعامك إلى طاقة، من خلال تعزيز عملية التمثيل الغذائي، يمكن أن يساعد الشاي الأصفر الجسم على حرق الدهون ليس فقط بشكل أسرع ولكن أيضا بشكل أكثر كفاءة.
فوائد الشاي
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