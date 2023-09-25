5 نصائح لحماية منزلك من الفئران فى فصل الخريف.. منها فحص النوافذ

MENAFN - Youm7) مع دخول فصل الخريف ، وبدء الشعور بالمزيد من الهواء البارد، تبدأ القوارض في الظهور، والتي لا تجد شيئا يمنعها من الدخول للمنازل، وهذا ما يجعل الكثير يعيش في رعب من دخولها للمنزل، فهم يتجهون للمنازل بحثا عن الدفء والراحة، فإذا كنت ترغب في الحفاظ على منزلك نظيفاً من تلك القوارض مثل الفيران والعرس وغيرها فهناك بعض الطرق البسيطة لإبقائها خارج منزلك، نستعرضها وفقاً لما نشره موقع "bestlifeonline".

التخلص من الفيران افحص منافذ بيتك

قد يؤدي إغلاق أبوابك ونوافذك وإقفالها إلى منع الأشخاص والحيوانات من القدوم والذهاب كما يحلو لهم، لكن القوارض الصغيرة لن تواجه مشكلة في التسلل تحت أو من خلال أي فتحات، لهذا السبب من الضروري التأكد من إغلاق مداخلك.

تحقق من وجود نقاط دخول أخرى

عليك قبل قبل أن يصبح الجو باردا جدا، وخاصة في فصل الخريف التأكد وفحص المنزل من كافة النواحي، للتأكد من عدم وجود أي ثقوب في البنية الأساسية للمنزل، يمكن أن تكون مدخل للفئران والقوارض.

التخلص من القوارض كن حذرًا من قطع الديكور

قد يكون هناك المزيد من الديكورات الموجودة في المنزل أو خارجه تحتفظ بالقوارض التي قد اختبأت بداخلها، مثل أصيص الزرع القديم، فيجب التخلص منها أو تنظيفها أول بأول.

اقضِ على التسريبات

الشقوق والثقوب والفتحات ليست هي المشاكل المنزلية الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل القوارض، قد تؤدي المشكلات المتعلقة بأجهزتك أيضا إلى تسهيل حصولهم على الراحة في منزلك، فقم بإصلاح أي تسرب للأنابيب والأحواض والمراحيض، وتأكد من عدم وجود مناطق بها مياه راكدة حول منزلك يمكن أن تستخدمها الفئران كمصدر للمياه.

اهتم بالتنظيف

قم بتنظيف جميع مناطق منزلك بالكامل وإيلاء اهتمام خاص لمطبخك ومناطق المؤن وأي مكان يتراكم فيه الطعام، ويمكن أن تساعد إعادة التنظيم أيضا: تأكد من تخزين جميع المواد الغذائية في خزاناتك في حاويات بلاستيكية قابلة للغلق.