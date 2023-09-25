5 نصائح لحماية منزلك من الفئران فى فصل الخريف.. منها فحص النوافذ

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- Youm7) مع دخول فصل الخريف ، وبدء الشعور بالمزيد من الهواء البارد، تبدأ القوارض في الظهور، والتي لا تجد شيئا يمنعها من الدخول للمنازل، وهذا ما يجعل الكثير يعيش في رعب من دخولها للمنزل، فهم يتجهون للمنازل بحثا عن الدفء والراحة، فإذا كنت ترغب في الحفاظ على منزلك نظيفاً من تلك القوارض مثل الفيران والعرس وغيرها فهناك بعض الطرق البسيطة لإبقائها خارج منزلك، نستعرضها وفقاً لما نشره موقع "bestlifeonline".
التخلص من الفيران افحص منافذ بيتك
قد يؤدي إغلاق أبوابك ونوافذك وإقفالها إلى منع الأشخاص والحيوانات من القدوم والذهاب كما يحلو لهم، لكن القوارض الصغيرة لن تواجه مشكلة في التسلل تحت أو من خلال أي فتحات، لهذا السبب من الضروري التأكد من إغلاق مداخلك.
تحقق من وجود نقاط دخول أخرى
عليك قبل قبل أن يصبح الجو باردا جدا، وخاصة في فصل الخريف التأكد وفحص المنزل من كافة النواحي، للتأكد من عدم وجود أي ثقوب في البنية الأساسية للمنزل، يمكن أن تكون مدخل للفئران والقوارض.
التخلص من القوارض كن حذرًا من قطع الديكور
قد يكون هناك المزيد من الديكورات الموجودة في المنزل أو خارجه تحتفظ بالقوارض التي قد اختبأت بداخلها، مثل أصيص الزرع القديم، فيجب التخلص منها أو تنظيفها أول بأول.
اقضِ على التسريبات
الشقوق والثقوب والفتحات ليست هي المشاكل المنزلية الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل القوارض، قد تؤدي المشكلات المتعلقة بأجهزتك أيضا إلى تسهيل حصولهم على الراحة في منزلك، فقم بإصلاح أي تسرب للأنابيب والأحواض والمراحيض، وتأكد من عدم وجود مناطق بها مياه راكدة حول منزلك يمكن أن تستخدمها الفئران كمصدر للمياه.
اهتم بالتنظيف
قم بتنظيف جميع مناطق منزلك بالكامل وإيلاء اهتمام خاص لمطبخك ومناطق المؤن وأي مكان يتراكم فيه الطعام، ويمكن أن تساعد إعادة التنظيم أيضا: تأكد من تخزين جميع المواد الغذائية في خزاناتك في حاويات بلاستيكية قابلة للغلق.
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