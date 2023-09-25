10 مليارات طن الحمولة الصافية لسفن قناة السويس فى 10 سنوات

MENAFN - Youm7) أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس طوال السنوات الـ10 الماضية، في الفترة من 2010 حتى 2020.

وسجلت الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس نحو 10.1 مليار طن خلال 10 سنوات، حيث سجلت 897 مليون طن خلال العام المالي 2010/2011 مقابل 939 مليون طن خلال عام 2011/2012 بنسبة ارتفاع بلغت 4.7%، وانخفضت في العام المالي التالي لتسجل 912 مليون طن بنسبة انخفاض قدرها 2.9% عن العام المالي 2011/2012.

وعادت الحمولات للارتفاع خلال العام المالي 2013/2014 مسجلة 931 مليون طن بنسبة ارتفاع بلغت 2.1% عن العام المالي السابق عليه.

وأكد الإحصاء ارتفاعها خلال العام المالي 2014/2015 لتسجل 992 مليون طن بنسبة ارتفاع قدرها 6.6% عن العام المالي 2013/2014، وسجلت 987 مليون طن خلال العام المالي 2015/2016 بنسبة انخفاض قدرها 0.5% عن العام المالي السابق عليه.

وبلغت 995 مليون طن عام 2016/2017 بنسبة ارتفاع بلغت 0.8% عن عام 2015/2016، وسجلت 1.1 مليار طن عام 2017/2018 بنسبة ارتفاع بلغت 9.8% عن عام 2016/2017، وارتفعت عام 2018/2019 لتسجل 1.18 مليار طن بنسبة ارتفاع قدرها 7.5% عن عام 2017/2018، وسجلت 1.2 مليار طن خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 3.1% عن العام السابق عليه.