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طفرة فى تدشين محالج القطن بهدف نظافة المنتج والارتقاء بجودته عالميا

9/25/2023 11:29:45 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت مصر طفرة فى تدشين
محالج القطن
الجديدة كبديل عن المحالج القديمة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف نظافة القطن والارتقاء بجودته عالميا.

وتم إنشاء 4 محالج مطورة فى الفيوم والزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات، وتعمل المحالج الجديدة وفق أحدث تكنولوجيا فى عملية حليج الأقطان التى تتم آليا دون تدخل يدوى لإنتاج بالات قطن خاليا تماما من الشوائب، مع تحسين طريقة التعبئة والتغليف مع وضع ملصق (باركود) على كل بالة.

علاوة على تنفيذ تجربة زراعة الاقطان قصيرة التيلة بمنطقة شرق العوينات وقد بلغ متوسط إنتاجية الفدان الواحد 9.85 قنطار فى عام 2021، وعام 2022 وبلغت المساحة المزروعة العام الجارى نحو 1000 فدان، بجانب 250 فدانا فى توشكى، حيث إن الطلب المحلى والعالمى على الملابس المصنعة من الأقطان قصيرة التيلة يمثل 98.5% وتقوم مصر باستيراد الملابس الجاهزة والغزول السميكة والأقطان قصيرة التيلة للوفاء باحتياجات السوق المحلى، لذا فإن التوسع فى زراعة الأقطان قصير التيلة فى الصحراء يوفر واردات مصر منها البالغ قيمتها 3 مليارات دولار سنويا.



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