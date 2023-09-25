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كل ما تريد معرفته عن طرح البترول مزايدة عالمية جديدة للبحث والاستكشاف

9/25/2023 11:29:44 PM
(MENAFN- Youm7) بعد إعلان
المهندس طارق الملا
وزير البترول والثروة المعدنية اليوم، عن طرح مزايدة عالمية جديدة لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول EGPC وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول Ganope، فيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى..


1- تضم 23 منطقة جديدة.


2-(10 مناطق لهيئة البترول و13 منطقة لشركة جنوب ).


3- وهى 10 مناطق بالصحراء الغربية، ومنطقتين بالصحراء الشرقية، و7 مناطق بخليج السويس و4 مناطق بالبحر الأحمر.


4-وذلك على بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج ومن خلال التواصل عبر البوابة يُمكن الاطلاع على كافة البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية لكل المناطق بالإضافة إلى الدراسات الفنية لجميع المناطق والدراسات الإقليمية وتوفير غرف إطلاع افتراضية للبيانات وتقديم كافة أشكال الدعم الفنى.


5- ومن المخطط أن تمتد فترة تلقى العروض والاستفسارات حول المزايدة والمناطق المطروحة حتى الأحد 25 فبراير 2024.


6-المزايدة الجديدة تضم مناطقاً جديدة للبحث والاستكشاف تم استخدام أحدث الوسائل والأساليب الرقمية فى إعدادها وعرض بياناتها عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج والتى توفر نافذة تسويقية متطورة كلياً للفرص البترولية المتاحة.


7- المزايدة الجديدة، روعى فيها تنوع القطاعات المطروحة بكل المناطق البترولية، كما أنها تقدم طرحاً جديداً بمناطق البحر الأحمر التى شهدت مسحاً سيزمياً متطوراً أثمر عن بيانات جيولوجية قيمة تم التعامل معها وإعدادها وفق النظم العالمية المتطورة.


وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،على أن مصر بهذا الطرح الجديد تواصل عملها على زيادة إنتاجها من الثروات البترولية وزيادة الاستثمارات المقررة من هذا النشاط والتى تثرى العملية الإنتاجية وقواعد البيانات الجيولوجية عن مناطق الإنتاج البترولى، مشيراً إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم للشركات الفائزة بالمزايدات التى تطرحها للإسراع بأعمالها، سواء كان الفائز بهذه المزايدات من شركاء مصر الحاليين الحريصين دوماً على زيادة استثماراتهم وتوسيع مناطق عملهم أو الشركاء الجدد الذين يستهدفون باستثماراتهم السوق المصرى وما يملكه من فرص واعدة واحتمالات بترولية قائمة وقصص نجاح فعلية واستقرار أمنى وسياسى وبنية أساسية متطورة.


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