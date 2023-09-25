ذاكرة اليوم.. إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى فى مصر وميلاد ثريا حلمى

MENAFN - Youm7) وقعت فى يوم 26 سبتمبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.



حدث في مثل هذا اليوم

1580 - المكتشف البريطانى السير فرانسيس دريك ينتهى من الطواف حول الكرة الأرضية.

1807 - جلاء الإنجليز عن الاسكندرية بعد محاولتهم احتلالها من أجل تأمين قاعدة عمليات بريطانية ضد الدولة العثمانية.

1980 -اجراء أول انتخابات لمجلس الشورى فى مصر.

2014 - تغيير التوقيت فى مصر للمرة الرابعة فى خمسة شهور كحدث غير مسبوق.

مواليد

1878 - إدوار مرقص، صحفى وشاعر وكاتب ومترجم سورى.

1886 - أرشيبالد هل، عالم فيزيولوجيا بريطانى حاصل على جائزة نوبل فى الطب عام 1922.

1888 - توماس ستيرنز إليوت، شاعر وأديب إنجليزى حاصل على جائزة نوبل فى الأدب عام 1948.

1889 - مارتن هايدجر، فيلسوف ألمانى.

1923 - ثريا حلمى، ممثلة مصرية.

راحلون

1952 -جورج سانتايانا، فيلسوف، وكاتب، وشاعر وروائى أسباني-أمريكى.

1972 - صدقى إسماعيل، أديب وكاتب وروائى وكاتب مسرحى سورى.

1990 - ألبيرتو مورافيا، كاتب إيطالى.

مناسبات

اليوم الأوروبى للغات.

اليوم العالمى لوسائل منع الحمل