ذاكرة اليوم.. إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى فى مصر وميلاد ثريا حلمى

(MENAFN
- Youm7) وقعت فى يوم 26 سبتمبر العديد من الأحداث المهمة التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.
حدث في مثل هذا اليوم
1580 - المكتشف البريطانى السير فرانسيس دريك ينتهى من الطواف حول الكرة الأرضية.
1807 - جلاء الإنجليز عن الاسكندرية بعد محاولتهم احتلالها من أجل تأمين قاعدة عمليات بريطانية ضد الدولة العثمانية.
1980 -اجراء أول انتخابات لمجلس الشورى فى مصر.
2014 - تغيير التوقيت فى مصر للمرة الرابعة فى خمسة شهور كحدث غير مسبوق.
مواليد
1878 - إدوار مرقص، صحفى وشاعر وكاتب ومترجم سورى.
1886 - أرشيبالد هل، عالم فيزيولوجيا بريطانى حاصل على جائزة نوبل فى الطب عام 1922.
1888 - توماس ستيرنز إليوت، شاعر وأديب إنجليزى حاصل على جائزة نوبل فى الأدب عام 1948.
1889 - مارتن هايدجر، فيلسوف ألمانى.
1923 - ثريا حلمى، ممثلة مصرية.
راحلون
1952 -جورج سانتايانا، فيلسوف، وكاتب، وشاعر وروائى أسباني-أمريكى.
1972 - صدقى إسماعيل، أديب وكاتب وروائى وكاتب مسرحى سورى.
1990 - ألبيرتو مورافيا، كاتب إيطالى.
مناسبات
اليوم الأوروبى للغات.
اليوم العالمى لوسائل منع الحمل
MENAFN25092023000132011024ID1107140139
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.